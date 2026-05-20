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Gospodin Savršeni

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Turskoj: Pratitelji je usporedili s Pamelom Anderson i Sharon Stone

Pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', Stankica, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu da prvi put ljetuje u Turskoj, a njezina objava brzo je privukla veliku pažnju

RTL.hr
20.05.2026 09:00

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' oduševila je fotografijama s odmora u Turskoj. Nizom fotografija dočarala je atmosferu s luksuznog odmora, no najviše reakcija izazvale su njezine fotografije u jednodijelnom kupaćem kostimu jarke plave boje, zbog kojih su je pratitelji usporedili s holivudskim ikonama.

Zasluženi odmor nakon izazovnog razdoblja

"Ja sam osoba koja zaboravi i putovnicu i vrijeme leta, zato sve prepuštam ljudima koji znaju što rade", napisala je Stanka u opisu objave, zahvalivši se putničkoj agenciji koja joj je organizirala putovanje. "Prvi put u Turskoj i stvarno sam oduševljena ljudima, uslugom, hranom i svime što ova zemlja nudi", dodala je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ovaj odmor dolazi nakon prilično izazovnog razdoblja za Stankicu. U posljednje vrijeme otvoreno je govorila o zdravstvenim problemima uzrokovanim dermalnim filerima, zbog kojih je prolazila kroz korektivne zahvate. Uz brigu o zdravlju, posvetila se i obrazovanju te je upisala studij psihoterapije, a nedavno je s pratiteljima podijelila i svoju ponovnu posvećenost discipliniranom režimu prehrane i vježbanja. Stoga se čini da je putovanje u Tursku stiglo kao idealan predah i prilika za oporavak.

'Kao Pamela iz najboljih dana'

Njezine fotografije na kojima izlazi iz mora u plavom kupaćem kostimu izazvale su pravu lavinu komplimenata. Pratitelji nisu štedjeli riječi hvale za njezin izgled, a mnogi su je usporedili sa svjetskim zvijezdama. "Vidi je Sharon Stone na ljetovanju", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Kao Pamela Anderson iz najboljih dana".

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