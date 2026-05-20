Stankica iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Turskoj: Pratitelji je usporedili s Pamelom Anderson i Sharon Stone

Pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni', Stankica, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu da prvi put ljetuje u Turskoj, a njezina objava brzo je privukla veliku pažnju

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Stankica iz 'Gospodina Savršenog' oduševila je fotografijama s odmora u Turskoj. Nizom fotografija dočarala je atmosferu s luksuznog odmora, no najviše reakcija izazvale su njezine fotografije u jednodijelnom kupaćem kostimu jarke plave boje, zbog kojih su je pratitelji usporedili s holivudskim ikonama.

Zasluženi odmor nakon izazovnog razdoblja

"Ja sam osoba koja zaboravi i putovnicu i vrijeme leta, zato sve prepuštam ljudima koji znaju što rade", napisala je Stanka u opisu objave, zahvalivši se putničkoj agenciji koja joj je organizirala putovanje. "Prvi put u Turskoj i stvarno sam oduševljena ljudima, uslugom, hranom i svime što ova zemlja nudi", dodala je.

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Ovaj odmor dolazi nakon prilično izazovnog razdoblja za Stankicu. U posljednje vrijeme otvoreno je govorila o zdravstvenim problemima uzrokovanim dermalnim filerima, zbog kojih je prolazila kroz korektivne zahvate. Uz brigu o zdravlju, posvetila se i obrazovanju te je upisala studij psihoterapije, a nedavno je s pratiteljima podijelila i svoju ponovnu posvećenost discipliniranom režimu prehrane i vježbanja. Stoga se čini da je putovanje u Tursku stiglo kao idealan predah i prilika za oporavak.

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