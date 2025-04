Stankica iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o svome licu: 'Radili smo transplantaciju...'

Pratitelji su primijetili koliko je Stankica ponovno aktivna na društvenim mrežama pa su je obasipali pozitivnim komentarima. "Ne samo ljepota, već i stil, a prije sveg intelekt", "Kako si prekrasna", "Prelijepa si", "Divna si", "Takvu te volim", pisali su joj. Stankica je sada i sama za RTL.hr otkrila koliko se bolje i zdravije osjeća u svojoj koži.

''Svaka žena gleda što je lijepo, u jednom trenutku sam bila jako izmorena i u strahu zbog upala, ne samo nezadovoljna fizičkim izgledom, već je sve jako utjecalo i na moje psihičko zdravlje. U tom sam periodu bila s toliko problema i jako nezadovoljna, a okolina me stalno podsjećala na to jer nisam mogla popiti kavu u miru, a da me netko nije ispitivao što mi se to dogodilo... Sad sam prilično sretna jer sam zadovoljna. Smatram da sam mnogo zdravija nego kad su ti ostaci bili u meni pa drugačije zračiš, sretniji si, zadovoljniji sa sobom pa hoću da to ljudi primijete i vide'', ispričala je Stankica i otkrila ima li novosti u njezinom životu po pitanju ljubavi.