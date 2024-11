Stankica objavila fotografiju svog lica i otkrila: 'Plačem jer boli, ne nazirem kraj'

"Ima tih dana kad se umorim jer predugo traje, pa plačem jer boli, stežem vrat misleći da će olakšati, umorna sam od bola, jer ne nazirem kraj, a sve od filera koji sam mislila da je dobar, vjerovala da je kvalitetan... Pitajte svoje doktore što misle o Radiant fileru? Što misle oni o kakvoj se to kvaliteti rade? Ako su položili Hipokratovu zakletvu, a jesu, reći će vam istinu, a to je da znaju mnogo pacijenata koji su nažalost prošli kao i ja, a neki i puno gore. Hvala svakoj osobi do neba koja mi se javila. Niste svjesni koliko znači podrška", poručila je Stankica uz fotografiju svog lica.