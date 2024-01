Stankica otkrila gdje uživa nakon prekida: Oduševila je prizorima, a jednom fotografijom zaintrigirala

Kontaktirali smo Tonija i pitali je li istina da je prekinuo sa Stankicom, a njega je to pitanje iznenadilo. "Nemam komentara. Neću komentirati našu vezu", rekao je kratko za RTL.hr.

Nakon prekida oboje su posvetili onome u čemu najviše uživaju, a to su posao i putovanja. Stankica je otkrila da je otputovala na Tajland podijelivši nekoliko fotografija. "Ništa nije prošlo, uvijek je tu negdje", istaknula je uz prizor na plaži Freedom Beach Phuket.

Podsjetimo, Doktor fizike Toni Šćulac mnoge gledatelje je iznenadio kada je u finalu odabrao Stankicu Stojanović , a ne Karolinu Liljak . "Sve što se događalo između nas bilo je iskreno. Karolina je kvalitetna osoba, predivna djevojka, ali ja sam u tom trenutku bio siguran da to nije to. I u ovom trenutku, koliko god je čudna situacija, mislim da je mogu mirno pogledati i reći da mi je bilo prelijepo i iskreno sve što smo proživjeli, ali da nam ta priča jednostavno nije bila suđena...", objasnio je Toni svoju odluku.

Karolina je bila iznenađena njegovom konačnom odlukom, no s druge strane shvatila je njegove osjećaje. "Na kraju smo shvatili da se nije baš sve poklopilo, iako sam u tom trenutku bila iznenađena i nisam sebi htjela to priznati. Možda je sve to u showu bila velika bajka i možda vani ne bi tako dobro funkcionirali kako smo zamislili", ispričala je.

Toni i Stankica jednom prilikom su i za RTL.hr pričali o vjenčanju. "Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše", istaknuli su.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte na platformi Voyo!

