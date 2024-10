Stankica raznježila pratitelje svojim videom: 'Kad sam tužna, on sve napravi da me učini sretnom'

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' često na društvenim mrežama dijeli snimke sa svojim psom Kićom koji je važan dio njezinog života, a ovog puta je podijelila video uz riječi: "Kad sam tužna, on sve napravi da me učini sretnom."

Inače, Stankica često progovara o svojim problemima s licem nakon što je ranije otkrila za RTL.hr da ima komplikacije nakon aplikacije filera. "Ima tako dana kada je sve super, a ima tako dana kada se počnu javljati ponovno i otok i ne znam ni ja, naglašenije su te neravnine i onda uzmem lijek jer me boli glava od ljepote", ispričala je.

"Evo da pokažem kako izgleda, sad vidi li se od tog svjetla ili ne vidi, ali ovo je otok ovdje sad trenutno. Tako se on pojavi. Pad imuniteta, malo stresa i tako. I to će proći za dvije godine. Ima oscilacije kao i u svemu. Kako je netko rekao, što si to sebi napravila. Nisam ja", rekla je Stankica.

