Stankica za RTL.hr: 'Nikad me ovoliko žena nije podržalo. Svjesna sam da će liječenje potrajati'

Trebalo mi je dugo vremena da shvatim kako nisam kriva za ovo što mi se dogodilo, a godinu dana mi je trebalo da skupim snage i podijelim ovo s vama. Sada sam puno bolje, a kao što vidite moja koža je izgubila i boju i elastičnost, kolagen. Važno mi je da znate da doktorice koje su mi aplicirale filer, jako volim i cijenim te ne krivim ni najmanje. Svi liječnici koji su me pogledali su potvrdili da je filer pravilno apliciran, a moj problem je proizveo aplicirani proizvod. One su bile moja velika podrška. Pomogle su mi, koliko su god mogle. Inzistirala sam da ljudi iz firme preuzmu odgovornost, a oni to nisu'', ispričala je Stankica u novoj objavi na društvenim mrežama.