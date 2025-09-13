Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Što se događa s Olgom? Sve više liči na Martu nego na samu sebe

Ovog je tjedna krenula druga uzbudljiva sezona 'Sjena prošlosti', a gledateljima nije promaknulo da je Olga drugačija

RTL.hr
13.09.2025 13:00

Ovog je tjedna krenula druga uzbudljiva sezona 'Sjena prošlosti', a gledateljima nije promaknulo da se Olga poprilično promijenila. Nakon prekida sa Šimunom planirala je napustiti Zagreb, no Martine provokacije natjerale su je da ostane i uđe u otvorenu bitku s njom.

Na sastanku Odbora iznenadila je sve kada je preispitala odluku o trgovačkom centru. Predložila je da se novi sastanak održi izvan Martine kuće i da se razmotre i drugi prijedlozi, čime je odgodila glasovanje i dobila na vremenu.

Ubrzo je smislila plan kako pomrsiti Martine račune i spriječiti izgradnju luksuznog shopping centra. Prvo je posjetila kozmetičarku Emu kako bi saznala tračeve o Veroniki, a zatim je te informacije vješto iskoristila da okrene Veroniku protiv Marte. Kada je doznala da Veronika ima aferu s pilates instruktorom, krenula ju je pratiti i snimila u prisnim trenucima s ljubavnikom.

Snimke je potom poslala samoj Veroniki, uz tvrdnju da ih je dobila od Marte, čime je unijela razdor među njih i potpuno okrenula Veroniku protiv nje. Olga je otišla i korak dalje – zahtijevala je da glasovanje bude anonimno. Upravo taj potez pokazao se presudnim: Martin prijedlog nije prošao, a Olga je odnijela pobjedu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti
Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' oduševila fotkama iz New Yorka, posjetila i slavnu lokaciju: 'Baš ti pristaje, živiš život'

Moglo bi te zanimati

Trač party! Olga manipulacijom okrenula Veroniku protiv Marte: 'Netko sreću traži u braku, a netko na gumenoj lopti'

Paula odlučila svjedočiti u Blankinu korist: 'Zauvijek ćeš ostati ubojica. Ovo radim to zbog sebe, da sačuvam svoj mir'

Olga pomrsila planove! Martin luksuzni trgovački centar možda neće zaživjeti

Što te ne ubije, to te ojača! Olga pokazala zube pa Martu ponizila pred Odborom

Marta pokazala Olgi Šimunov prsten kao brutalnu pobjedu! 'Za uspomenu na još jednog frajera kojeg nisi mogla zadržati'

Antonio Agostini iz 'Sjena prošlosti' za RTL.hr odgovarao na komentare gledateljica: 'Nudim ti se, uzmi me'