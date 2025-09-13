Što se događa s Olgom? Sve više liči na Martu nego na samu sebe

Na sastanku Odbora iznenadila je sve kada je preispitala odluku o trgovačkom centru. Predložila je da se novi sastanak održi izvan Martine kuće i da se razmotre i drugi prijedlozi, čime je odgodila glasovanje i dobila na vremenu.

Ovog je tjedna krenula druga uzbudljiva sezona 'Sjena prošlosti' , a gledateljima nije promaknulo da se Olga poprilično promijenila. Nakon prekida sa Šimunom planirala je napustiti Zagreb, no Martine provokacije natjerale su je da ostane i uđe u otvorenu bitku s njom.

Ubrzo je smislila plan kako pomrsiti Martine račune i spriječiti izgradnju luksuznog shopping centra. Prvo je posjetila kozmetičarku Emu kako bi saznala tračeve o Veroniki, a zatim je te informacije vješto iskoristila da okrene Veroniku protiv Marte. Kada je doznala da Veronika ima aferu s pilates instruktorom, krenula ju je pratiti i snimila u prisnim trenucima s ljubavnikom.

Snimke je potom poslala samoj Veroniki, uz tvrdnju da ih je dobila od Marte, čime je unijela razdor među njih i potpuno okrenula Veroniku protiv nje. Olga je otišla i korak dalje – zahtijevala je da glasovanje bude anonimno. Upravo taj potez pokazao se presudnim: Martin prijedlog nije prošao, a Olga je odnijela pobjedu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.