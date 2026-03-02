Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Sukob na grupnom spoju! 'Ako glumiš žrtvu, sad ćeš i biti jedna'

Grupni spoj u vili 'Gospodina Savršenog' donio je više od samo opuštanja – napetosti su dosegle vrhunac

RTL.hr
02.03.2026 14:00

I dok su Karlo i jedna djevojka uživali u partiji squasha, dvije djevojke nisu mogle prestati s prepirkama. Njihov sukob nije prošao bez oštrih riječi i optužbi.

Jedna od djevojaka nije štedjela riječi, optužujući svoju suparnicu da se izolira i glumi žrtvu, dok je druga branila svoj stav tvrdeći da je strahovala od pogrešnog tumačenja svojih namjera. "Ne želim biti nametljiva", izjavila je, no njezina suprotnica imala je drugačije viđenje situacije, što je izazvalo pravi verbalni okršaj.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

EKSKLUZIVNO Ana iz 'Gospodina Savršenog': 'Tjedan dana nakon izlaska iz showa upoznala sam ljubav svog života'

Tko je Ivona iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna brineta unijela je pravu pomutnju u vilu

Maja i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' u glamuroznom izdanju oduševile fanove: 'Moja ljubav'

Opasna Slovenka: 'Nuša je jako dobar reality igrač pa joj se djevojke miču s puta'

Jedna djevojka u 'Gospodinu Savršenom' svojim stavom naljutila mnoge: 'Ona točno nije normalna'

Prijateljstvo na rubu zbog izdaje: 'Povrijeđena sam jer sam je smatrala prijateljicom'