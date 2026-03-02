Sukob na grupnom spoju! 'Ako glumiš žrtvu, sad ćeš i biti jedna'

I dok su Karlo i jedna djevojka uživali u partiji squasha, dvije djevojke nisu mogle prestati s prepirkama. Njihov sukob nije prošao bez oštrih riječi i optužbi.

Jedna od djevojaka nije štedjela riječi, optužujući svoju suparnicu da se izolira i glumi žrtvu, dok je druga branila svoj stav tvrdeći da je strahovala od pogrešnog tumačenja svojih namjera. "Ne želim biti nametljiva", izjavila je, no njezina suprotnica imala je drugačije viđenje situacije, što je izazvalo pravi verbalni okršaj.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.