Sunce, more i francuski glamur: Helena iz 'Gospodina Savršenog' objavila novu fotogaleriju

Helena posljednjih mjeseci gotovo ne miruje. Nakon putovanja u Sjedinjene Američke Države, gdje je posjetila San Francisco i bodrila hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, odlučila je dio ljeta provesti na Azurnoj obali.

Sudeći prema objavama, maksimalno koristi svaki dan odmora, a njezina posljednja fotogalerija još je jednom pokazala zašto Saint-Tropez slovi za jedno od najpoželjnijih ljetnih odredišta u Europi.