Sunce, more i francuski glamur: Helena iz 'Gospodina Savršenog' objavila novu fotogaleriju

Helena posljednjih mjeseci gotovo ne miruje. Nakon putovanja u Sjedinjene Američke Države, gdje je posjetila San Francisco i bodrila hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, odlučila je dio ljeta provesti na Azurnoj obali.
Sudeći prema objavama, maksimalno koristi svaki dan odmora, a njezina posljednja fotogalerija još je jednom pokazala zašto Saint-Tropez slovi za jedno od najpoželjnijih ljetnih odredišta u Europi.
Na fotografijama Helena pozira u prozračnoj bijeloj kombinaciji koja savršeno odgovara ljetnoj atmosferi. Bijeli top iskombinirala je s mini suknjom ukrašenom svjetlucavim detaljima, a cijeli je outfit upotpunila pletenom torbicom, natikačama i sunčanim naočalama.
Najljepši prizori Azurne obale
Osim modnih izdanja, Helena je u fotogaleriji pokazala i dio atmosfere koja vlada u Saint-Tropezu - sunčane ulice, opuštene šetnje, restorane, plaže i mediteranski ugođaj po kojem je ovo mjesto poznato.
Posljednjih dana gotovo svakodnevno dijeli prizore s Azurne obale. Pratitelji su tako već imali priliku vidjeti njezine fotografije iz slikovitog Èze Villagea i glamuroznog Monaka, a sada je red došao i na jednu od najpoznatijih destinacija na francuskoj rivijeri.