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Gospodin Savršeni

Sunce, more i francuski glamur: Helena iz 'Gospodina Savršenog' objavila novu fotogaleriju

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija nastavila je dijeliti uspomene sa svog ljetovanja na Azurnoj obali. Ovoga puta pratitelje je počastila cijelom fotogalerijom iz glamuroznog Saint-Tropeza, jednog od najpoznatijih ljetovališta na Mediteranu

RTL.hr
05.08.2026 16:00

Helena posljednjih mjeseci gotovo ne miruje. Nakon putovanja u Sjedinjene Američke Države, gdje je posjetila San Francisco i bodrila hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, odlučila je dio ljeta provesti na Azurnoj obali.

Sudeći prema objavama, maksimalno koristi svaki dan odmora, a njezina posljednja fotogalerija još je jednom pokazala zašto Saint-Tropez slovi za jedno od najpoželjnijih ljetnih odredišta u Europi.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Na fotografijama Helena pozira u prozračnoj bijeloj kombinaciji koja savršeno odgovara ljetnoj atmosferi. Bijeli top iskombinirala je s mini suknjom ukrašenom svjetlucavim detaljima, a cijeli je outfit upotpunila pletenom torbicom, natikačama i sunčanim naočalama.

Najljepši prizori Azurne obale

Osim modnih izdanja, Helena je u fotogaleriji pokazala i dio atmosfere koja vlada u Saint-Tropezu - sunčane ulice, opuštene šetnje, restorane, plaže i mediteranski ugođaj po kojem je ovo mjesto poznato.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Posljednjih dana gotovo svakodnevno dijeli prizore s Azurne obale. Pratitelji su tako već imali priliku vidjeti njezine fotografije iz slikovitog Èze Villagea i glamuroznog Monaka, a sada je red došao i na jednu od najpoznatijih destinacija na francuskoj rivijeri.

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