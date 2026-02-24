Sunce mu baš pristaje! Gospodin Savršeni Petar uživao na poznatoj zagrebačkoj terasi

Na društvenim mrežama Petar je podijelio niz fotografija iz Zagreba, a pažnju su odmah privukli njegov stil i samouvjereni stav

U elegantnom tamnoplavom kaputu i pletenom puloveru, Petar pozira ispred starinskog prozora, s ozbiljnim pogledom ravno u kameru. Minimalistički styling, uredna frizura i brada daju mu onaj prepoznatljivi, sofisticirani izgled koji nas je osvojio i u showu 'Gospodin Savršeni'.

Urbani đir i dobra energija

U drugom kadru vidi se opuštenija verzija, osmijeh dok prolazi kroz hodnik s retro natpisom. Atmosfera je urbana, pomalo vintage, ali fokus je nedvojbeno na njemu. Petar djeluje smireno, zadovoljno i u svom elementu.

Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Komentari ispod objava brzo su se počeli nizati, a pratiteljice nisu skrivale oduševljenje njegovim izgledom. Jedno je jasno, bilo pred kamerama ili u zagrebačkom izlasku na kavu, Gospodin Savršeni zna kako ostaviti dojam.

