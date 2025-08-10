Novosti
Gospodin Savršeni

Sunce, plaža i - Jadran! Evo kako Valentina iz 'Gospodina Savršenog' provodi ljeto

Valentina, koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', ovo ljeto maksimalno koristi za uživanje na Jadranu. Osim u rodnom Dubrovniku, Valentina je posjetila i druge prekrasne destinacije – Šoltu, Vis i Solin. Na Instagramu redovno dijeli fotografije s mora, a u fokusu su sunce, more, osmijeh i opuštena ljetna atmosfera. Podsjetimo, Šime i Miloš, Gospoda Savršeni iz showa, nisu uspjeli osvojiti njezino srce

RTL.hr
10.08.2025 14:00
Valentina Violić gospodin savršeni
Od Hvara do Maldiva! Gdje i kako djevojke iz 'Gospodina Savršenog' provode ljeto?

