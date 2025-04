Suparnice iz finala Vanja i Marinela, sad su postale najbolje prijateljice: 'Cvijete bijeli'

"Najviše su me razočarale Ana i Mia. Plačljivica Ana, koja je suzama i poljupcima htjela doći do određenog mjesta, a i uz to je voljela puno ogovarati i izdati djevojke. Voljela bih se dotaknuti onog prespavanca kod Šime. S njime sam do šest ujutro razgovarala, popodne je došao na cocktail party, ona ga je povukla za rukav i rekla mu da ja nisam iskrena. Što ti misliš da je dečko šašav pa ne vidi iz kojeg sam ja razloga došla? Proveli smo 24 sata skupa. Ti ako si imalo socijalno osvještena osoba možeš nakon 15 minuta vidjeti tko je kakva osoba. Je li dobar ili loš čovjek, koji su mu ciljevi i planovi, kakvog je karaktera, a što tek doznaš za 24 sata?", rekla je za RTL.hr.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo. Ne propustite novi ljubavni format na platformi Voyo - sociološki eksperiment 'Brak na prvu'.