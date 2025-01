Supruga Mije Matića ne staje s treninzima ni u trudnoći: 'Moram je paziti i nadzirati jer je bez kočnica'

Mijo Matić, kandidat druge sezone RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' u prosincu prošle godine objavio je lijepu vijest da očekuje dijete sa suprugom Arianom Piknjač Matić, a nedavno je podijelio na društvenim mrežama video s gender reveal s obitelji i prijateljima u kojima je otkrio da će dobiti sina.

"Ari je gladna i umorna, a ja s osmijehom koji ne silazi s lica. Promatram kako joj trbuh raste, kako prolazi kroz sve te promjene i kako hormoni igraju svoju ulogu. Podsvjesno sam se oduvijek pripremao za ovaj trenutak, jer sam znao da muškarac mora biti spreman – žena to osjeti. Osjeti ljubav i sigurnost iz koje se rađa želja za zajedničkim djetetom. Tako je bilo i kod nas. Ari je htjela da sve bude spontano, bez planiranja. Iako je imala dogovorene turneje i sigurne prihode, nije dopustila da to određuje naše vrijeme. Iznenadila me – još jednom – i ja sam taj izazov prihvatio objeručke", ispričao je Mijo za RTL.hr.