Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Suze i teške odluke u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog': 'Želim kući. Ovo mi izgleda kao puko gubljenje vremena'

Jedna situacija u vili 'Gospodina Savršenog' pokreće val negativnih emocija koji se više ne može zaustaviti. Ono što se događa tijekom večeri kod nekih djevojaka izaziva sumnju, razočaranje i suze

RTL.hr
17.02.2026 07:00

Jedna kandidatkinja posebno je uzrujana i prvi put otvoreno dovodi u pitanje svoj ostanak. "Ne zanima me, ne treba mi ništa i hoću ići kući. Ja se više ne mogu praviti prema njemu da bilo što osjećam, kada ne osjećam. Poslije ovoga danas više ništa, prije sam možda i osjećala neku simpatiju, ali sada više ne", priznaje.

Razočaranje prerasta u odluku koja bi mogla sve promijeniti. "Ako njemu nije stalo, ja želim kući. Sada mi sve ovo izgleda kao puko gubljenje vremena jer mi on nije dao taj razlog da ostanem i budem ovdje", dodaje.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Hoće li emocije prevladati ili će ipak doći do preokreta, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Tko je Antonela iz 'Gospodina Savršenog'? Traži muškarca s kojim će osnovati obitelj

Soraya i Monika postale najbolje frendice u 'Gospodinu Savršenom': 'Pronašle smo jedna drugu'

'Gospodin Savršeni': Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža

Matea iz 'Gospodina Savršenog' o dečku: 'Nisam ga uspjela pronaći vani, zato sam došla u show'

Nove epizode showa 'Gospodin Savršeni' na Voyo: 'Sad me čeka najteži dio'

Nevjerica i suze u 'Gospodinu Savršenom': 'Ovo me slomilo'