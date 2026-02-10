Emisije
Gospodin Savršeni

Suze, ljubomora i neočekivana odluka: Slijedi obrat na ceremoniji ruža!

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' na platformi Voyo

RTL.hr
10.02.2026 12:17

U 'Gospodinu Savršenom' slijedi novi cocktail-party, a zatim uvijek napeta ceremonija ruža jer netko napušta Kretu.

Tko je dvoličan, tko ima šanse i tko je s kime dobar – samo su neke od tema koje će se provlačiti. Stižu Karlo i Petar i djevojke očekuju što će se dogoditi.

Jedna djevojka ponaša se neočekivano – gluma ili prava ljubomora? Svatko ima svoj stav o tome.

Jelena, Tena, Smiljana, Gospodin Savršeni
Jelena, Tena, Smiljana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Gospoda Savršeni biraju djevojke za spoj, a dame su nervozne. Nekoliko djevojaka smatra da nisu dobile dovoljno veliku priliku pa večeras žele poravnati račune i doznati na čemu su.

Jedna djevojka, pak, cvjeta. Uvjerena je da Savršeni i ona imaju poseban odnos. Dovoljno za ružu?

Na ceremoniji ruža slijedi novi veliki obrat i nove suze.

Što se dogodilo, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

gospodin savršeni 2026
