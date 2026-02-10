Suze, ljubomora i neočekivana odluka: Slijedi obrat na ceremoniji ruža!

U 'Gospodinu Savršenom' slijedi novi cocktail-party, a zatim uvijek napeta ceremonija ruža jer netko napušta Kretu.

Tko je dvoličan, tko ima šanse i tko je s kime dobar – samo su neke od tema koje će se provlačiti. Stižu Karlo i Petar i djevojke očekuju što će se dogoditi.

Jedna djevojka ponaša se neočekivano – gluma ili prava ljubomora? Svatko ima svoj stav o tome.