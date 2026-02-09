Suze na ceremoniji ruža! Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije djevojke napuštaju vilu: 'Kajat će se kad-tad!'

Vilom će zavladati pravo uzbuđenje i velika napetost jer vrijeme je za prvu ceremoniju ruža i netko odlazi kući

Nitko ne skriva nervozu, no poljuljani odnosi još uvijek se tijekom večeri stignu ispraviti na cocktail partyju: "Tenzije se osjećaju, vidjet ćemo što će biti!" A već na početku večeri – šok za sve! Helena okuplja djevojke i otkriva im kako Karla poznaje otprije. Iako tvrdi da ima opravdanje, reakcije su podijeljene – neke je podržavaju, nekima postaje sumnjiva, a neke misle da je sve samo jeftin trik kako bi pokazala nadmoć.

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nije mi bilo drago to čuti, mislila sam da je to neki tip provokacije", misli Anastasia. Kad stignu Karlo i Petar, počinje nova runda razgovora i lova na ruže. Djevojke koje su tijekom proteklih dana možda bile malo po strani sada imaju svoju priliku dokazati se. No ne ide svima sve po planu, unatoč darovima i opuštenom ćaskanju.

A dok traju razgovori, u dvorištu vile vlada uzavrela atmosfera – optuživanje za dvoličnost i manipulaciju, i to na više frontova. "Određene cure pokušavaju ići od stola do stola i nagovarati, rekla bih, slabe karaktere da joj se pridruže i poslušaju njezino mišljenje", otkriva jedna djevojka koja nema namjeru šutjeti. A onda će stići vrijeme za najnapetiji dio večeri – ceremoniju ruža. Karlo i Petar priznat će da im je itekako teško nekoga izbaciti, no show mora ići dalje.

