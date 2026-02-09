Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Suze na ceremoniji ruža! Nakon otkrivanja šokantne tajne, dvije djevojke napuštaju vilu: 'Kajat će se kad-tad!'

Vilom će zavladati pravo uzbuđenje i velika napetost jer vrijeme je za prvu ceremoniju ruža i netko odlazi kući

RTL.hr
09.02.2026 11:35

Nitko ne skriva nervozu, no poljuljani odnosi još uvijek se tijekom večeri stignu ispraviti na cocktail partyju: "Tenzije se osjećaju, vidjet ćemo što će biti!"

A već na početku večeri – šok za sve! Helena okuplja djevojke i otkriva im kako Karla poznaje otprije. Iako tvrdi da ima opravdanje, reakcije su podijeljene – neke je podržavaju, nekima postaje sumnjiva, a neke misle da je sve samo jeftin trik kako bi pokazala nadmoć.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nije mi bilo drago to čuti, mislila sam da je to neki tip provokacije", misli Anastasia.

Kad stignu Karlo i Petar, počinje nova runda razgovora i lova na ruže. Djevojke koje su tijekom proteklih dana možda bile malo po strani sada imaju svoju priliku dokazati se. No ne ide svima sve po planu, unatoč darovima i opuštenom ćaskanju.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

A dok traju razgovori, u dvorištu vile vlada uzavrela atmosfera – optuživanje za dvoličnost i manipulaciju, i to na više frontova.

"Određene cure pokušavaju ići od stola do stola i nagovarati, rekla bih, slabe karaktere da joj se pridruže i poslušaju njezino mišljenje", otkriva jedna djevojka koja nema namjeru šutjeti.

A onda će stići vrijeme za najnapetiji dio večeri – ceremoniju ruža. Karlo i Petar priznat će da im je itekako teško nekoga izbaciti, no show mora ići dalje.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kad prozovu imena, nastat će tišina, a neki će i zaplakati jer su rijetki očekivali da će baš ove dvije djevojke prve pakirati kofere.

Jako me razočarao, kajat će se kad-tad", poručit će jedna izbačena dama prije odlaska.

Tko napušta Kretu, tko je dvoličan, a tko se izborio za svoju ružu, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Ruža razdora: ukrasti spoj ili sačuvati mir u vili?

Novi tjedan 'Gospodina Savršenog' donosi kaos u vili: 'Ima 255 lica na sebi i ide mi na živce!'

'Neprijateljice' samo kad se dijele ruže? Pogledajte dosad neviđene trenutke iz vile 'Gospodina Savršenog'

Maja za RTL.hr: 'Očekivala sam da će me Petar odabrati za spoj. Naša konekcija je bila jača i drugačija'

Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije, da budemo zajedno'

Emotivna ispovijest na spoju: 'Moji roditelji su rastavljeni i fali mi s nekim provoditi Božić'