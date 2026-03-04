Suze na ceremoniji ruža, trzavice i iskrena priznanja: 'Razvio sam prema tebi neke osjećaje koje nisam očekivao'

Evo što se dogodilo u novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' na platformi Voyo

Djevojke u vili 'Gospodina Savršenog' dosad su se itekako imale priliku dobro upoznati i shvatiti s kime se slažu, a s kim nikako ne mogu pronaći zajednički jezik. Neka rivalstva sve su vidljivija, neki klanovi sve jači, no dvije dame i dalje ne znaju može li njihovo prijateljstvo biti jače od osjećaja prema Karlu i Petru. Iako je odabrala Petra, jedna djevojka ne prestaje pričati o Karlu, što njezinu prijateljicu itekako živcira: Pričaj o Petru do sutra ako hoćeš, ali ne moraš konstantno spominjati Karla, kako ste imali neki strast na početku, nemoj to pričati!"

One su kao u toksičnoj vezi, koliko se vole, toliko se i mrze", sve će zabavljati Sorayu. Pred djevojkama i Savršenima jedan je poseban cocktail-party, zbog kojeg će baš svi biti uzbuđeni. Prilika za druženje s dečkima na plaži i ostvarenje dječjeg sna veselit će djevojke. Karlo i Petar vrijeme za razgovore iskoristit će kako bi nekim djevojkama konačno dali prvu priliku, a s drugima će htjeti razriješiti nesuglasice. No party će biti obilježen i s najviše tračanja dosad. Djevojke će u grupicama jedna drugu komentirati i pratiti svaki međusobni korak. Misliš da će te obojica sačuvati? Misliš da su oni ljubomorni jedan na drugoga zbog tebe?" podbost će jedna djevojka drugu koja nije krila svoje samopouzdanje. No iza trzavica, čini se da se između nekih stvaraju iskreni osjećaji: Mislim da imamo nešto lijepo, razvio sam prema tebi neke osjećaje koje nisam očekivao, iskreno. Lijepo mi je i ugodno. To je jedna energija koja se razvila u nešto puno više i ozbiljnije."

