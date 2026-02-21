Suze, oproštaji i iznenađenja! Tko je sve ispao iz 'Gospodina Savršenog'?

Neki su oproštaji u 'Gospodinu Savršenom' bili ispunjeni emocijama, drugi su prošli mirnije. Jelena G., Veselka, Katarina, Andrea, Rubina i Manuela - svaka od njih imala je svoje mjesto u showu, ali nisu uspjele osvojiti srce Karla i Petra. U nastavku donosimo detalje tih oproštaja i kako su se djevojke nosile s teškim trenutkom.

Jelena G.

Karlo je odlučio da Jelena G. ide kući. Jelena se dostojanstveno oprostila, zahvalivši na prilici i lijepom iskustvu te Karlu poželjela sreću u pronalasku prave djevojke za njega. Obraćajući joj se, Karlo je objasnio svoju odluku. "Meni je bilo prekrasno jučer na našem spoju, lijepo smo se zabavili i družili, ali mislim da ja jednostavno nisam čovjek za tebe", rekao je.

Veselka

Nakon što je Jelena G. napustila show 'Gospodin Savršeni', uslijedio je trenutak koji nitko nije očekivao. Prije nego što je Petar stigao uručiti svoju posljednju ružu, Veselka je istupila i zamolila ga za riječ. Njezin potez iznenadio je sve prisutne. "Mislim da je moja odluka donesena i da je vrijeme da to i napravim", započela je Veselka, prilazeći Petru. "Mislim da si ti sjajan dečko, međutim, ja nisam pronašla konekciju s tobom i mislim da ne bi bilo fer da tražim naše vrijeme i oduzimam prilike drugim djevojkama."

Katarina

Katarina je vilu napustila nakon što je ostala bez ruže u Petrovom timu. U završnici večeri posljednje dvije djevojke bez ruže bile su Ana i Katarina, a djevojke su odlučile pružiti priliku Ani koja, kako su objasnile, još nije imala dovoljno vremena bolje upoznati Petra. U oproštajnom razgovoru Petar je Katarini iskreno priznao da između njih ne vidi romantičnu povezanost. "Bit ću iskren, nisam ti dao ružu zato što imam osjećaj da možda nema više od toga, nego prijateljstvo s tobom", rekao joj je.

Andrea

U Karlovom timu borba se vodila između Andree i Jelene G. Djevojke su odlučile dati ružu Jeleni, čime je Andrea završila svoje putovanje. Vidno povrijeđena, Andrea nije skrivala razočaranje, posebno prema djevojkama za koje je smatrala da su joj bliske. Na odlasku je Karlu uputila kratku, ali oštru poruku: "Ne znam što bih mu rekla, dečko nema ukusa ni stila."

Rubina

Karlo je morao odlučiti između Rubine i Iane. Posljednju ružu dao je Iani, a Rubina je napustila vilu bez skrivanja razočaranja. "Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je odlučno. Unatoč ispadanju, ostala je vjerna svom karakteru i vilu napustila uzdignute glave.

