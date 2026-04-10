Sve je počelo pogrešno, a završilo ljubavlju! Ovo je ljubavna priča Anastasije i Petra

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne preokrete, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao ona između Petra i Anastasije. Iako je na kraju Petar upravo njoj dao posljednju ružu, početak nije odavao da će se razviti jedna od najupečatljivijih priča sezone

Kada je 22-godišnja Zadranka Anastasia ušla u vilu, njezine su namjere bile kristalno jasne. Kao članica tima rukometaša Karla Godeca, bez imalo ustručavanja je isticala da je njezino srce rezervirano isključivo za njega. U toj ranoj fazi natjecanja, drugi Savršeni, Petar Rašić, za nju jednostavno nije postojao kao potencijalni partner. Njezina odanost Karlu činila se nepokolebljivom.

Potez koji je promijenio pravila igre

Međutim, nakon ukidanja timova, Petar je odlučio preuzeti inicijativu. Strpljivo je koristio cocktail-partyje kako bi Anastasiju izdvojio za razgovore nasamo i pokušao probiti zid koji je postavila. Njegova upornost kulminirala je potezom koji je šokirao sve – odlučio joj je dati zlatni ključ svoje vile i odlučio s njom provesti noć bez kamera. Taj je čin izazvao lavinu reakcija među ostalim djevojkama koje su Petrovu odluku smatrale nepravednom. I sama Anastasia priznala je da ju je ključ istovremeno preplašio i uzbudio, no upravo je to bio trenutak koji je označio prekretnicu.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Noć bez kamera kao ključ spoznaje

Noć provedena u Petrovoj vili bila je presudna. U miru i tišini, Anastasia je dobila priliku upoznati Petra na potpuno drugačiji način. "Ovo mi je bio dokaz da sam cijelo vrijeme išla u krivom smjeru i shvatila sam da sam se fokusirala na krivu osobu", iskreno je priznala nakon te večeri. Opisala ga je kao pravog džentlmena, koji je bez kamera još opušteniji i otvoreniji. Shvatila je da s njim osjeća mir, zrelost i sigurnost, a ta spoznaja dala joj je snagu za idući, još dramatičniji korak. Na iznenađenje svih, na idućoj ceremoniji ruža javno je odbila Karlovu ružu, objasnivši da želi biti lojalna onome tko u njoj budi pozitivne osjećaje – Petru.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Poljubac koji je zaustavio vrijeme

Nakon što su sve karte bile na stolu, njihov je odnos procvjetao, a kemija, koju su gledatelji naslućivali tjednima, postala je opipljiva. Uskoro je pao i prvi poljubac, trenutak koji je potvrdio sve. Dogodio se spontano, tijekom intimnog razgovora. "Osjetio sam kao da je vrijeme stalo. Uživao sam u trenutku i zaboravio na sve što se događalo između nas i mislim da je to bio istinski, pravi poljubac", opisao je Petar taj čarobni trenutak s osmijehom na licu. Društvene mreže su se užarile, a fanovi su bili oduševljeni, pozdravljajući novu romansu porukama poput "Definitivno se osjeti njihova kemija" i "Predivni su".

