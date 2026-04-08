Sve je vodilo do ovoga! Petar i Monika se konačno poljubili: 'Srce mi je jako lupalo'

Monika i Petar prepustili su se čarima romantične vožnje gliserom te privatnog koncerta pod zvijezdama. "Još nešto sam te htio pitati. Mi smo dosta pričali o tom sljedećem koraku, tako da je sada možda pravi trenutak", kazao je Petar te povukao Moniku u poljubac.
"Nakon poljupca sam se osjećala jako dobro. Iskreno, ja sam to jako dugo iščekivala i ne znam zašto je došlo do zastoja, ali bilo mi je jako lijepo i ponovilo se još sto puta", poručila je Monika.
Koncert za pamćenje
Petar je odlučio svoju odabranicu Moniku iznenaditi gestom koja ju je, prema njezinim riječima, ostavila bez daha. Organizirao je privatni koncert samo za njih dvoje, stvarajući atmosferu dostojnu holivudskog filma. "Srce mi je jako lupalo. Bilo je jako, jako romantično i mislim da je to najljepša gesta koju sam doživjela za sad od nekog dečka", priznala je Monika, vidno dirnuta.
Uživanje u predivnoj glazbi i intimnom ambijentu bio je savršen okvir za refleksiju o njihovom zajedničkom putu. "Imali smo i uspone i padove", prisjetio se Petar, dodavši: "Jako mi je drago što sam ova dva mjeseca proveo s tobom i doživio sve ovo." I Monika se složila da je cjelokupno iskustvo, unatoč izazovima, bilo neprocjenjivo. "Vrijedio je svaki trenutak, svaka suza, svaki osmijeh. Ponijela sam nešto neprocjenjivo", emotivno je zaključila.
Večer su planirali završiti u opuštenom tonu, daleko od kamera i pritiska. "Želim se baciti u bazen, popiti još malo vinceka, pogledati koji film, pričati i ništa, uživati u zadnjoj, posljednjoj večeri skupa prije velikog dana", otkrila je Monika svoje planove.
