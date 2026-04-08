Gospodin Savršeni

Sve je vodilo do ovoga! Petar i Monika se konačno poljubili: 'Srce mi je jako lupalo'

U iščekivanju velike finalne odluke, finalisti pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' proveli su posljednje zajedničke večeri ispunjene emocijama, romantikom i iskrenim razgovorima

08.04.2026 22:30

Monika i Petar prepustili su se čarima romantične vožnje gliserom te privatnog koncerta pod zvijezdama. "Još nešto sam te htio pitati. Mi smo dosta pričali o tom sljedećem koraku, tako da je sada možda pravi trenutak", kazao je Petar te povukao Moniku u poljubac.

"Nakon poljupca sam se osjećala jako dobro. Iskreno, ja sam to jako dugo iščekivala i ne znam zašto je došlo do zastoja, ali bilo mi je jako lijepo i ponovilo se još sto puta", poručila je Monika.

Koncert za pamćenje

Petar je odlučio svoju odabranicu Moniku iznenaditi gestom koja ju je, prema njezinim riječima, ostavila bez daha. Organizirao je privatni koncert samo za njih dvoje, stvarajući atmosferu dostojnu holivudskog filma. "Srce mi je jako lupalo. Bilo je jako, jako romantično i mislim da je to najljepša gesta koju sam doživjela za sad od nekog dečka", priznala je Monika, vidno dirnuta.

Petar i Monika, Gospodin Savršeni
Petar i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Uživanje u predivnoj glazbi i intimnom ambijentu bio je savršen okvir za refleksiju o njihovom zajedničkom putu. "Imali smo i uspone i padove", prisjetio se Petar, dodavši: "Jako mi je drago što sam ova dva mjeseca proveo s tobom i doživio sve ovo." I Monika se složila da je cjelokupno iskustvo, unatoč izazovima, bilo neprocjenjivo. "Vrijedio je svaki trenutak, svaka suza, svaki osmijeh. Ponijela sam nešto neprocjenjivo", emotivno je zaključila.

Večer su planirali završiti u opuštenom tonu, daleko od kamera i pritiska. "Želim se baciti u bazen, popiti još malo vinceka, pogledati koji film, pričati i ništa, uživati u zadnjoj, posljednjoj večeri skupa prije velikog dana", otkrila je Monika svoje planove.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

Moglo bi te zanimati

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila izdanjem s Krete: 'Srce će mi eksplodirati'

FOTOGALERIJA Gusarski party podigao je temperaturu. Tko ima najbolji outfit?

Tko govori istinu u 'Gospodinu Savršenom'? 'Nijednu curu nisam poljubio van kamere'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila fotografiju s Karlom nakon što je on ljubio Helenu

Pitali smo vas tko vam je bolji par - Karlo i Kaja ili Karlo i Helena. Borba je bila tijesna!

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram u zavodljivoj haljini: 'Main character energy'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?