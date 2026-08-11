Sve zbog ega i preburne reakcije? Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je spasila vezu s Petrom: 'Napravila sam grešku koju svi radimo'

Pobjednica showa "Gospodin Savršeni", Anastasia Kaleb, nedavno je prošla kroz turbulentno razdoblje u svojoj vezi s Petrom Rašićem. Nakon prekida koji je iznenadio njihove pratitelje, par je svojoj ljubavi odlučio dati još jednu priliku.
'Prije donošenja konačne odluke treba se smiriti'
Anastasijina priča započinje priznanjem o vlastitoj naravi. Svjesna je da ponekad reagira ishitreno, što u emotivnim trenucima može dovesti do krivih odluka. Upravo je to bila prva i najvažnija lekcija koju je usvojila tijekom prekida i pomirenja s Petrom.
"Dosta vas je imalo priliku zapravo vidjeti da ja ponekad preburno donosim odluke, tako da sam naučila da prije donošenja konačne odluke da se zapravo smirim", iskreno je poručila svojim pratiteljima. Naglasila je kako je važno uzeti trenutak, udahnuti i razmisliti hladne glave, umjesto dopustiti da emocije poput ljutnje ili povrijeđenosti diktiraju poteze koji mogu trajno narušiti odnos.
Sjećanje na lijepe uspomene i spuštanje ega
Kada dođe do krize u vezi, fokus se često prebaci isključivo na negativne stvari i trenutni problem. Anastasia savjetuje promjenu perspektive. Prema njezinim riječima, ključ za rješavanje problema leži u prisjećanju na sve ono lijepo što je par zajedno izgradio.
"Moj savjet je da se prisjetite svih lijepih uspomena koje ste zajedno gradili, a ne da se fokusirate samo na ono loše što se desilo, jer svi mi griješimo i nitko od nas nije savršen, pa tako nije niti jedan odnos", objasnila je. Priznaje da je ponos često najveća prepreka pomirenju. Mnogi čekaju da druga strana napravi prvi korak, no ona postavlja pitanje - zašto? "Često čekamo da druga osoba napravi prvi korak. Umjesto da, ako nam je stvarno stalo do te osobe, zašto mi ne bi bili ti koji prvo naprave korak? Jednostavno, smatram da nije sramota pokazati da ti je stalo", ističe Anastasia. Dodala je kako je ponekad ključno prepoznati kada je problem rješiv i kada je potrebno zatomiti vlastiti ponos za viši cilj: "Ako je u pitanju problem koji se da riješiti i ako ste shvatili da vam je s tom osobom bilo lijepo, onda je ponekad potrebno malo spustiti svoj ego."
'Nemojte se boriti za nekog tko se ne bori za vas'
Iako potiče na borbu za ljubav i preuzimanje inicijative, Anastasia jasno postavlja granice. Prema njezinom mišljenju, trud mora biti obostran. Pokazati da vam je stalo prvi je korak, no ako s druge strane nema reakcije, važno je znati kada odustati.
"Ali isto tako nemojte se boriti za nekog tko se ne bori za vas", upozorava ona. "Ako ste napravili prvi korak, a ta osoba se jednostavno ne trudi i ne pokušava riješiti problem, onda barem vi znate da ste napravili sve što ste mogli i da ne trebate kasnije razmišljati 'što ako'". Time, kaže, čuvate vlastito dostojanstvo i osiguravate da u budućnosti ne žalite za propuštenim prilikama, svjesni da ste dali sve od sebe.
Na kraju, pobjednica "Gospodina Savršenog" zaključuje svoju ispovijest univerzalnom porukom o važnosti ljubavi prema sebi. Ističe kako partner treba biti podrška, ali ne i centar nečijeg svijeta. "Nemojte graditi cijeli svoj svijet oko jedne osobe, gradite ga oko sebe. Prava ljubav će doći. Prvo naučite voljeti sebe i onda dolaze druge stvari na red", poručila je za kraj, naglasivši da je samopoštovanje temelj za