Svi iznenađeni jer je ona ispala: 'Dečki su propustili najbolju priliku sezone, a Petar je baš kiksao'

Petar je pozvao jednu od djevojaka i ponudio joj ružu, no Karlo joj nije ponudio svoju. Njezin odgovor bio je jasan: "Želim graditi odnos s njim." Na kraju večeri, bez ruže su ostale dvije djevojke, a jedna je ružu ipak dobila od Karla.

Tijekom emotivnog oproštaja, djevojka koja je napustila show nije mogla sakriti svoje razočaranje. "Dečki su evidentno propustili najbolju priliku sezone, ali Petar je baš, baš, baš kiksao", izjavila je samouvjereno. Dodala je, u svom stilu: "Narod bi glasao za mene, a evo, nije se moglo glasati."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.