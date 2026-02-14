Tajna koja je uzdrmala vilu i bolni oproštaji! Najveći trenuci tjedna u 'Gospodinu Savršenom'

Protekli tjedan u 'Gospodinu Savršenom' donio je sve ono zbog čega gledatelji ne propuštaju nijednu epizodu – šokantna priznanja, emotivna otvaranja, prve ozbiljne iskre, ali i bolne oproštaje

Protekli je tjedan u showu 'Gospodin Savršeni' bio pun uzbudljivih trenutaka. Helena je otkrila tajnu koja je uzdrmala vilu, Karlo i Petar morali su donijeti teške odluke, a pojedini spojevi pokazali su tko je doista najbliže njihovim srcima. U nastavku donosimo trenutke koji su obilježili tjedan i promijenili dinamiku showa.

Helena priznala djevojkama da se ona i Karlo poznaju

Helena je okupila djevojke, a njezino je oklijevanje odavalo da slijedi priznanje koje će promijeniti sve. "Malo me je strah reći", započela je, dok su je ostale kandidatkinje u nevjerici promatrale. Priznala je da se ona i Karlo poznaju od prije emisije. "Mi smo se upoznali prije emisije. Otišli smo na jedan dejt i onda smo se ovdje sreli. Nismo očekivali, niti ja niti on", objasnila je Helena, dodajući kako je dugo čekala pravi trenutak da podijeli istinu jer nije željela lagati djevojkama s kojima provodi dane.

Rubina i Manuela ispale iz showa

Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući. Teret odluke teško je pao Karlu. Zadnje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Rubina i Iana, a Karlo je odlučio posljednju ružu dati Iani. S druge strane, Petar je svoju posljednju ružu odlučio dati Veselki, što je značilo kraj puta za Manuelu.

Prvi cjelodnevni spoj Karla i Ive

Prvi jedan na jedan spoj sezone u popularnom showu 'Gospodin Savršeni' podigao je temperaturu, a glavni akteri, Karlo i Iva, pokazali su da između njih frcaju iskre koje bi mogle zapaliti cijelu vilu.

Maria otvorila dušu na spoju s Petrom

Nakon što je briljirala na ragbi terenu, Maria je pokazala svoju nježniju stranu, opuštajući se u Petrovom društvu. Otvoreno je progovorila o svojoj prošlosti, otkrivši da iza sebe ima burnu vezu koja je završila prekidom zaruka. To iskustvo, kako je objasnila, naučilo ju je što uistinu traži u partneru. "Bila je burna veza i bili smo zaručeni. Jako sam ga voljela, ali je on imao neke probleme s prošlošću koji su ga mučili. To mi je bio jedan od najtežih perioda u životu", priznala je Maria.

Lara otkrila Karlu najteži trenutak svog života

Lara se, potaknuta intimnom atmosferom spoja s Karlom, otvorila o najtežem trenutku u svom životu, smrti oca. "To me promijenilo tako da gledam svijet s drugačije strane, da budem zahvalna što mi je mama živa, da budem zahvalna što mi je brat živ i zdrav, što su ovdje, što su sa mnom i da je obitelj uvijek na prvom mjestu", ispričala je Lara.

Katarina i Andrea napustile show

U Petrovom timu posljednje dvije djevojke bez ruže bile su Ana i Katarina. Djevojke su odlučile dati priliku Ani, uz obrazloženje da još nije imala priliku bolje upoznati Petra stoga je Ana dobila tzv. divlju ružu i priliku da nekome oduzme idući spoj. Ta je odluka značila kraj natjecanja za Katarinu, što je rastužilo mnoge, pa i samu Anu koja je, iako sretna zbog ostanka, plakala zbog odlaska prijateljice.

U Karlovom timu vodila se borba između Andree i Jelene G. Rasprava je bila kratka, ali intenzivna. Tim je odlučio da Jelena dobije ružu. Andrea nije skrivala svoje razočaranje, ne toliko odlukom Karla, koliko potezom djevojaka za koje je smatrala da su joj bliske. "Sigurna sam da sam ja bila bolja od Jelene i s Majom i s Mateom i s Antonelom. Međutim, one su gledale me kao prijetnju ili štogod. Ja to poštujem, ali što dalje od mene", izjavila je vidno povrijeđena. Prilikom oproštaja s Karlom, samo je kratko dobacila: "Ne znam što bih mu rekla, dečko nema ukusa ni stila."

