Tamara napustila 'Gospodina Savršenog': 'Želim mu da nađe svoju ljubav'

Djevojke su se već po buđenju okupile u dnevnom boravku očekujući novo pismo. No iznenadio ih je dolazak voditeljice Antonije Blaće.

Htjela sam ti se ispričati jer se na zadnjih nekoliko ceremonija nisam baš najbolje ponašala prema tebi, imala sam neke možda uvredljive komentare... To je moj sarkazam, ali bojim se da se ne bi uvrijedio... Stekla sam neki dojam o tebi na temelju dojmova drugih djevojaka, a ne na temelju osjećaja mog s tobom", otkrila mu je.

Na cocktail-partyju došlo je do rasprave između Maide i Poline, koje su se ranije dobro slagale.

Šime i Marinela i dalje su bili zajedno, a on joj je otkrio kako je konačno sa sobom ponio pismo koje mu je uručila po ulasku u show. Priznao je da se posvetio dešifriranju onoga što je napisala i potpuno je oduševio: Prešao si igricu! Zaboravila sam sve red flagove, sad si čak u plusu!"

Na cocktail-partyju svi osjete kamere i osjete da moraju biti pune sebe, glumiti nešto, čim to rade, ispadaju jadne", kazala je.

Kako te više upoznajem, više si mi draži. Onda me zbuni kad odeš s nekom drugom pa me malo to ohladi. Ima li se smisla uopće boriti za tebe ili je neka već zgrabila tvoje srce?" upitala ga je.

Još uvijek smo na početku, još uvijek treba vremena da se upoznamo malo dublje, bliže", kazao joj je, a ona je ocijenila da joj je prilično misteriozan, no vrlo interesantan.

Miloš joj je poklonio crvenu ružu i sigurna je od ispadanja.

Nakon što mu je Mia na posljednjoj ceremoniji zamjerila neke stvari i odbila ružu, Šime ju je pozvao ponovno na razgovor.

To ti je upozorenje da se trgneš i nešto napraviš... Samo neki mali kontakt, odgovor da vidim da me želiš upoznati", kazala mu je, a njezina ga se iskrenost dojmila i obećao je da će se potruditi oko nje.

Šime je primijetio da je Vanja loše volje pa ju je odlučio razveseliti i pozvati nasamo. Priznala mu je da je i ranije očekivala njegov poziv i skoro ga odbila, ali i da je neki tračevi u vili malo nerviraju te ponekad ne zna na koga se može osloniti i tko je iskren.