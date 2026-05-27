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Gospodin Savršeni

Tenerifi joj ne fale! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uživa u sunčanom Zagrebu: 'Nećete čuti da se žalim da mi je prevruće'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uživa u suncu

RTL.hr
27.05.2026 11:00

Kaja, kandidatkinja popularnog showa 'Gospodin Savršeni', na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj uživa u suncu i toplim ljetnim danima. "Ja obožavam ljeto i nikad nećete čuti da se žalim da mi je prevruće", napisala je Kaja uz objavu, jasno pokazujući koliko voli sunčane dane.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prije nego što je upoznala Karla u showu, Kaja je godinama živjela na Tenerifima gdje je radila kao instruktorica surfanja, uživajući u aktivnom i slobodnom životu na obali. No, ljubav ju je dovela u Zagreb, gdje sada živi s Karlom.

Par je nakon upoznavanja u showu odlučio zajednički započeti život u Zagrebu, a Kaja je svojim pratiteljima jasno dala do znanja da uživa u novoj svakodnevici i sreći koju donosi nova ljubav.

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