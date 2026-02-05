Teorije, komentari, videa! Hrvati još jednom pokazali koliko su ludi za 'Gospodinom Savršenim': 'I ovaj moj se navukao!'

Nova, peta sezona omiljenog showa 'Gospodin Savršeni' tek je počela, a uzbuđenja, drame, prvih iskrica i obrata itekako ima!

Već prva epizoda donijela je veliku promjenu. Voditelj Marko Vargek Karla i Petra odmah je poslao na brze spojeve s kandidatkinjama, prve ruže su podijeljene, a četiri djevojke pakirale su kofere i prije nego što su dospjele u vilu. Prvi cocktail-party sezone bio je posebno zanimljiv. Upoznavanje kandidatkinja, prvi klanovi i grupice, prvi tračevi i potraga za saveznicama, ali i otkriće da postoje dva Gospodina Savršena!

Gospodin Savršeni

Sve to s velikim zanimanjem ponovno prate i brojni gledatelji. Sve dogodovštine iz epizoda itekako se komentiraju na društvenim mrežama. Odnosi među djevojkama, poruke podrške, reakcije i predviđanja, sve to zabavlja fanove: Zasad mi miriše na odličnu sezonu, bit će materijala." Sviđa mi se što su i Karlo i Petar ušli obojica odmah od početka."

Gospodin Savršeni

Osebujni likovi ove sezone definitivno, gledat će se", Obiteljski gledamo! Zasad su nam svi lijepi i veselimo se novoj sezoni, a karakter natjecatelja odlučit će za koga ćemo navijati do kraja." RTL je baš pogodio s odabirom cura. Drama od prve epizode." Ne propuštam nijednu epizodu. Moj dan dobije smisao tek u 21.15" - samo su neki od komentara.

Gospodin Savršeni

Evo posrnula sam, gledam", dodaje i obožavateljica kojoj nije trebalo duga da se navuče" na novu sezonu. No osim komentara, neki pokazuju i posebnu kreativnost u brojnim videima koje snimaju za Instagram i TikTok, dijeleći svoje teorije o tome što bi se dalje moglo dogoditi, secirajući najuzbudljivije dijelove epizoda, oponašajući kandidatkinje ili, pak, pokazujući djeliće svoje svakodnevice u kojoj jedva čekaju pogledati novu epizodu s curom, dečkom ili grupom prijatelja. Moj je rekao - ove godine me nećeš navući! Eno ga, svaku večer pomno prati. Prošle godine nije mogao čekati pa je uzeo Voyo pretplatu!" podijelila je jedna gledateljica i nasmijala mnoge.

Gospodin Savršeni