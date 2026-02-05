Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Teorije, komentari, videa! Hrvati još jednom pokazali koliko su ludi za 'Gospodinom Savršenim': 'I ovaj moj se navukao!'

Nova, peta sezona omiljenog showa 'Gospodin Savršeni' tek je počela, a uzbuđenja, drame, prvih iskrica i obrata itekako ima!

RTL.hr
05.02.2026 13:48

Već prva epizoda donijela je veliku promjenu. Voditelj Marko Vargek Karla i Petra odmah je poslao na brze spojeve s kandidatkinjama, prve ruže su podijeljene, a četiri djevojke pakirale su kofere i prije nego što su dospjele u vilu.

Prvi cocktail-party sezone bio je posebno zanimljiv. Upoznavanje kandidatkinja, prvi klanovi i grupice, prvi tračevi i potraga za saveznicama, ali i otkriće da postoje dva Gospodina Savršena!

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sve to s velikim zanimanjem ponovno prate i brojni gledatelji. Sve dogodovštine iz epizoda itekako se komentiraju na društvenim mrežama. Odnosi među djevojkama, poruke podrške, reakcije i predviđanja, sve to zabavlja fanove:

Zasad mi miriše na odličnu sezonu, bit će materijala."

Sviđa mi se što su i Karlo i Petar ušli obojica odmah od početka."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Osebujni likovi ove sezone definitivno, gledat će se", Obiteljski gledamo! Zasad su nam svi lijepi i veselimo se novoj sezoni, a karakter natjecatelja odlučit će za koga ćemo navijati do kraja."

RTL je baš pogodio s odabirom cura. Drama od prve epizode."

Ne propuštam nijednu epizodu. Moj dan dobije smisao tek u 21.15" - samo su neki od komentara.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Evo posrnula sam, gledam", dodaje i obožavateljica kojoj nije trebalo duga da se navuče" na novu sezonu.

No osim komentara, neki pokazuju i posebnu kreativnost u brojnim videima koje snimaju za Instagram i TikTok, dijeleći svoje teorije o tome što bi se dalje moglo dogoditi, secirajući najuzbudljivije dijelove epizoda, oponašajući kandidatkinje ili, pak, pokazujući djeliće svoje svakodnevice u kojoj jedva čekaju pogledati novu epizodu s curom, dečkom ili grupom prijatelja.

Moj je rekao - ove godine me nećeš navući! Eno ga, svaku večer pomno prati. Prošle godine nije mogao čekati pa je uzeo Voyo pretplatu!" podijelila je jedna gledateljica i nasmijala mnoge.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

I moj sa mnom prati, zanima ga drama", dodaje i druga, Svi živimo isti život!"

Već večeras Savršene i djevojke čeka posebno, maskirano izdanje grupnih spojeva pa će novog sočnog materijala za komentiranje itekako biti.

Nova epizoda na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sada na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Mir u vili? Ni slučajno! 'Atmosfera je kritična, čas se volimo, čas se svađamo'

Anita Martinović u novoj voditeljskoj ulozi na RTL-u: 'Veselim se svemu što ovaj projekt donosi'

Tko je Monika iz 'Gospodina Savršenog'? Doznajte sve o djevojci koja je oduševila Petra

Romantične uspomene! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila nezaboravne trenutke sa spoja s Karlom

Gospodin Savršeni jednoj djevojci zamjerio njezino ponašanje: 'Nešto mi se nije svidjelo kod tebe'

Jedna djevojka bacila oko na drugog Gospodina Savršenog! 'Moram priznati da sam ga počela primjećivati'