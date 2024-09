Teška godina za Stankicu! Nakon kraha ljubavi s Tonijem proživljava zdravstvene probleme

Stankica Stojanović , koju su gledatelji upoznali u trećoj sezoni 'Gospodin Savršeni' , u kojoj je upoznala doktora fizike Tonija Šćulca . Splićanin je odabrao Stankicu. "Cijela ova naša priča je od samog početka u mojim očima bila savršena i ništa ne bih promijenio. I ti si savršena žena u koju sam se ja zaljubio do ušiju i bez koje ja više jednostavno ne mogu zamisliti život. Moje srce pripada tebi i zato ću te zadnji put pitati: 'Stankice, uzimaš li ovu ružu?'", rekao je Toni.

Njihova ljubav se nastavila nakon završetka 'Gospodina Savršena', a bili su u vezi sedam mjeseci te su onda odlučili biti prijatelji. Ipak, nakon nekoliko mjeseci ponovno su obnovili svoju vezu. "Upoznali smo se tamo gdje sam tvrdila da mi se ne može dogoditi ljubav, koja se na kraju ipak dogodila! Poslije, kada smo se našli u realnom svijetu, smo nastavili vezu, ali zbog obaveza prema showu, koji tada još nije bio prikazan, trebali smo se još malo kriti u javnosti i nismo se mogli u potpunosti opustiti. To je sve dovelo do toga da napravimo pauzu, ali čak i tada smo jedno drugom bili ogromna podrška u svemu. Taj trenutak kad smo se ponovo povezali je došao spontano, nije bilo nikakvog sastanka i pregovora i odluke - sad smo službeno u vezi. Jednostavno smo shvatili da nam je lijepo kad smo zajedno", ispričala je Stankica.

"Kada tako napišete tako zvuči jako službeno, a nama se jednostavno dogodio život! Upoznali smo se u neobičnim uvjetima, ali nas to nije spriječilo da se ludo zaljubimo jedno u drugo. Nakon toga smo se vratili u stvarni svijet gdje smo trebali pripaziti na javno priznanje veze dok ne krene emitiranje showa. U jednom trenutku smo zaključili da je najbolje da prekinemo naš partnerski odnos, ali jako brzo smo se ponovno povezali i shvatili da ne možemo jedno bez drugog. Sve je to život i znam da se i drugim parovima događaju takve stvari, samo što oni nisu pod budnim okom javnosti. Nama je najbitnije da se volimo i da nam je lijepo, a to nikada nismo ni krili", rekao je Toni.

Par nije živio zajedno nego su vrijeme provodili na relaciji Banja Luka-Split. "Lijepo nam je, pravimo planove, uživamo u procesu stvaranja, ne žurimo nigdje i provodimo zajedno svaki slobodan trenutak", ispričala je Stankica.