Gospodin Savršeni

Teške optužbe u 'Gospodinu Savršenom': 'Osjećam se uvrijeđeno, razočarano i omalovažavano u potpunosti'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi napet razgovor koji otvara pitanja iskrenosti i povjerenja

16.02.2026 08:00

U vili se osjeća nelagoda, a jedna rečenica pokreće lavinu reakcija. "U nekim trenutcima imam osjećaj da netko od vas nije bio iskren", kazao je Savršeni.

Jedna kandidatkinja odmah reagira. "Misliš na mene možda? Ajde, reci na što točno misliš pa da to riješimo", kazala je djevojka koja se osjetila prozvanom.

Razgovor brzo prerasta u sukob. "Ja ću ti reći da postavljaš pogrešno pitanje, pogrešnim osobama. Ja se osjećam uvrijeđeno, razočarano i omalovažavano u potpunosti", kazala je djevojka.

Lara i Iva, Gospodin Savršeni
Lara i Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Savršeni joj poručuje da ga je njezino prijašnje ponašanje iznenadilo, no ona ne ostaje dužna. "Jako si dosadan. Ali, evo, da si slučajno ne remetim ovo i kako ti treba vremena da upoznaš nekog drugog jer si mene procijenio i upoznao, ja ću te ostaviti ovdje i želim ti poželjeti svu sreću večeras iako znam što će se dogoditi. Ti pokušavaš ovdje od mene napraviti pogrešnu osobu, a ja ti to neću dozvoliti", kazala je.

Na kraju, Savršeni ostaje bez riječi. "Nemam komentara na ovo i na ovo ponašanje i mislim da je dovoljno stvari rekla u ovom trenutku što je radila i što je mislila cijelo vrijeme."

Hoće li ovaj sukob promijeniti odnose u vili i kakve će posljedice imati, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

