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Gospodin Savršeni

Teško je skinuti pogled s nje! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u novom videu

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta objavila je video u kojem je još jednom pokazala svoju prirodnu ljepotu i ženstvenost, a teško je ne primijetiti koliko blista. Elegantno izdanje i njezin prepoznatljiv osmijeh ponovno su oduševili mnoge koji je prate još od sudjelovanja u popularnom RTL-ovu showu

RTL.hr
31.08.2026 07:46

Anastasia je već tijekom 'Gospodina Savršenog' slovila za jednu od djevojaka koje su se posebno istaknule svojim izgledom, ali i pojavom pred kamerama. Nakon završetka showa nastavila je privlačiti pozornost na društvenim mrežama, gdje pratitelji imaju priliku vidjeti i djeliće njezine svakodnevice. Nova objava samo je još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najupečatljivijih kandidatkinja svoje sezone.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, osim zbog ljepote, Anastasia je nakon 'Gospodina Savršenog' posebno zanimljiva publici i zbog ljubavne priče s Petrom. Njihova se priča nastavila i izvan televizijskih kamera, a upravo je njihov odnos bio jedno od iznenađenja nakon završetka showa. Iako su pred kamerama prošli kroz nesvakidašnje iskustvo upoznavanja i traženja ljubavi, prava prilika za njihov odnos stigla je tek kada su se ugasile kamere.

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