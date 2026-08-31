Teško je skinuti pogled s nje! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u novom videu

Anastasia je već tijekom 'Gospodina Savršenog' slovila za jednu od djevojaka koje su se posebno istaknule svojim izgledom, ali i pojavom pred kamerama. Nakon završetka showa nastavila je privlačiti pozornost na društvenim mrežama, gdje pratitelji imaju priliku vidjeti i djeliće njezine svakodnevice. Nova objava samo je još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najupečatljivijih kandidatkinja svoje sezone.

No, osim zbog ljepote, Anastasia je nakon 'Gospodina Savršenog' posebno zanimljiva publici i zbog ljubavne priče s Petrom. Njihova se priča nastavila i izvan televizijskih kamera, a upravo je njihov odnos bio jedno od iznenađenja nakon završetka showa. Iako su pred kamerama prošli kroz nesvakidašnje iskustvo upoznavanja i traženja ljubavi, prava prilika za njihov odnos stigla je tek kada su se ugasile kamere.