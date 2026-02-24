Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije u 'Gospodinu Savršenom'?

U 'Gospodinu Savršenom' pravila su se promijenila i timova više nema. Djevojke same mogu odlučiti kome će se prikloniti, što izaziva poglede, komentare, ali i nove simpatije.

Na spojeve nasamo odlaze dvije djevojke koje dosad nisu bile u prvome planu, no spremne su itekako iskoristiti svoje minute.