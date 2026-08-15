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Tinjaju li stare iskre? Bivši suprug u 'IQ 160' iznenadio Marinu

Dok se glavna junakinja serije 'IQ 160' bori s novim zamršenim zločinom, njezin privatni život donosi novu dozu zabavnih iskrica, obiteljskog kaosa i nepredvidivih provokacija

RTL.hr
15.08.2026 12:00

U svijetu natprosječno inteligentne policijske savjetnice Marine Kapov, balansiranje između opasnih istraga i obiteljskih obveza nikada nije jednostavan zadatak. No, u trenucima kada se čini da će je obveze i posao potpuno preplaviti, spas stiže s adrese s koje se to možda najmanje očekuje - od njezinog bivšeg supruga Marka Tafre.

Pomoć usred obiteljskog kaosa

Nakon još jednog napornog dana i iscrpljujućeg terena, Marina kasno stiže kući, a tamo je dočekuje dobro poznata scena - obiteljski nered i Marko koji je bez oklijevanja uskočio i preuzeo brigu o djeci.

Iako je njihovo poglavlje braka službeno zatvoreno, Marko iz epizode u epizodu dokazuje da je i dalje njezin najpouzdaniji oslonac u trenucima kad na poslu "zagusti". No, njihovi susreti nikada ne prolaze u potpunoj tišini i bez prepoznatljivog humora.

Marina i Marko, IQ 160
Marina i Marko, IQ 160 FOTO: Voyo

Razgovor pun sitnih podbadanja

Ono što je trebalo biti kratko preuzimanje obiteljskih obveza ubrzo se pretvorilo u seriju sitnih provokacija i zaigrane komunikacije. Marko ne propušta priliku bocnuti Marinu – od komentara na račun novog, četveronožnog stanara koji je stigao s njom s terena, pa sve do ležernih opaski o svojim planovima dok ona radi.

S druge strane, Marina prihvaća igru i uzvraća mu u svom prepoznatljivom, ciničnom stilu, pokazujući da ih i dalje veže nevjerojatna opuštenost i međusobno razumijevanje.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Jesu li ovo samo temelji iznimno zdravog odnosa bivših supružnika ili u pozadini i dalje tinjaju iskre stare ljubavi, provjerite u novoj epizodi serije 'IQ 160', dostupnoj za gledanje odmah na Voyo platformi!

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Gospodin Savršeni

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