Tjedan za pamćenje u 'Gospodinu Savršenom'! Najbolji trenutci koji su nas ostavili bez daha

Od intimnih ispovijesti o ljubavi i obiteljskim željama, do spontanih odluka koje su mijenjale tijek odnosa – ovaj tjedan sigurno nije prošao bez snažnih emocija i neočekivanih trenutaka u 'Gospodinu Savršenom'.

Iana u suzama Karlu otkrila svoje želje

Iana je Karlu na grupnom spoju otkrila svoje najintimnije želje. "Htjela bih djecu do 25. godine dok sam mlada i dok još imam snage. Htjela bih imati puno djece", priznaje. Otvorila se i podijelila tužnu priču o svom životu: "Fali mi to malo. Fali mi da mogu s nekim provoditi lijepe dane. Moji roditelji su rastavljeni. Fali mi da s nekim provodim Božić, da na Uskrs s nekim idem na izlete. Mislim da trenutno ne živim obiteljski život i to je nešto što mi fali i to jedino mogu vratiti svojom djecom."

icon-close

Karlo i Antonela osjetili 'klik'

Nakon grupnog spoja, Karlo je odlučio s Antonelom nastaviti druženje. Tijekom razgovora o životnim putevima i onome što ih je izgradilo kao osobe, Karlo je Antoneli otkrio detalj iz svog djetinjstva koji ga je zauvijek promijenio. "Meni je tata umro davno dok sam bio mali, tako da sam odrastao bez njega", priznao je tiho, dodavši kako ga je upravo taj bolni gubitak najviše izgradio. S druge strane, Antonela je progovorila o svojoj filozofiji života, naglašavajući važnost spontanosti i življenja u trenutku. "Ponekad se uhvatim kako puno razmišljam o budućnosti i o toj nekoj prošlosti, a zaboravim živjeti u trenutku. I onda se sjetim da je to zapravo jedino što imamo", rekla je. "Kad sam bila mlađa, mislila sam da ću do svoje 28. godine već biti udana i imati dvoje djece, ali sada vidim da život sam piše svoje priče i da ne možeš sve isplanirati", dodala je. Kao krunu spoja koji je obilježila sirova iskrenost, Karlo je odlučio spontano reagirati. "Rekla si da voliš spontane stvari. Pa ja ću onda tebi spontano, lijepo nešto pokloniti", kazao je prije nego što joj je uručio ružu.

icon-close

Ana i Jelena G. ukrale solo dejtove Maši i Anastasiji

Petar je na solo spoj pozvao Mašu, a Karlo Anastasiju, no Ana i Jelena G. su odlučile iskoristit svoju divlju ružu i ukrasti spojeve.

icon-close

Maša pokrenula žestoku raspravu u vili

Situacija je eskalirala kada su Ana i Jelena G. iskoristile svoju priliku i ukrale spojeve, što je izazvalo snažne emocionalne reakcije među djevojkama. Anastasia je priznala da joj nije bilo lako, ali je pokušala ostati smirena. "Voljela bih da sam ja išla, ali isto tako sam sretna zbog Jelene da je ona dobila svoju priliku, tako da nema ljubomore", poručila je. Maša, s druge strane, nije mogla sakriti razočaranje. "Ja sam malo tužna", rekla je iskreno, a zatim otvoreno progovorila o onome što ju je najviše povrijedilo. "Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila. Mene je ovo povrijedilo. Ja to ne bih učinila. Meni je ovo očajnički", dodala je.

icon-close

Karlo iznenadio Anastasiju ružom

Nakon što joj je Jelena G. ukrala spoj u 'Gospodinu Savršenom', Karlo je na cocktail-partyju pozvao Anastasiju na svoj spoj. Anastasia u 'Gospodinu Savršenom' nije skrivala svoje oduševljenje ruže, pa je izjavila: "Mislim da sam to zaslužila jer sam ga strpljivo čekala." "U realnom životu nikad ne bih prihvatila stvari koje ovdje prihvaćam, ali jednostavno sam shvatila gdje sam došla i naravno da svaka djevojka treba dobiti svoju priliku, te da on shvati da želi mene", dodala je Anastasia. Nakon ugodnog razgovora i puno smijeha, Karlo je odlučio iznenaditi Anastasiju ružom. "Ja ti s ovom ružom obećavam da ću se još više potruditi oko tebe", poručio joj je Karlo.

icon-close

Jelena G. napustila 'Gospodin Savršeni'

Karlo je odlučio da Jelena G. ide kući. Jelena se dostojanstveno oprostila, zahvalivši na prilici i lijepom iskustvu te Karlu poželjela sreću u pronalasku prave djevojke za njega. Obraćajući joj se, Karlo je objasnio svoju odluku. "Meni je bilo prekrasno jučer na našem spoju, lijepo smo se zabavili i družili, ali mislim da ja jednostavno nisam čovjek za tebe", rekao je.

icon-close

Veselka odlučila napustiti 'Gospodin Savršeni'

Nakon što je Jelena G. napustila show 'Gospodin Savršeni', uslijedio je trenutak koji nitko nije očekivao. Prije nego što je Petar stigao uručiti svoju posljednju ružu, Veselka je istupila i zamolila ga za riječ. Njezin potez iznenadio je sve prisutne. "Mislim da je moja odluka donesena i da je vrijeme da to i napravim", započela je Veselka, prilazeći Petru. "Mislim da si ti sjajan dečko, međutim, ja nisam pronašla konekciju s tobom i mislim da ne bi bilo fer da tražim naše vrijeme i oduzimam prilike drugim djevojkama."

icon-close

Nova kandidatkinja prekinula Petrov spoj

Idiličnu atmosferu naizgled savršenog Petrovog spoja u showu 'Gospodin Savršeni' prekinuo je dramatičan trenutak. Nova djevojka, Žaklina, bez oklijevanja je objasnila svoje namjere. "Petre, ideš sa mnom", kazala mu je Žaklina, na što je Petar poručio: "Mislim, neću. Nije ništa zbog tebe, nemoj me pogrešno shvatiti. Ovdje sam s njima i lijepo nam je i družimo. Bilo bi lijepo da se svi upoznamo i poslije ćemo ti i ja otići negdje."

icon-close

Dolazak nove kandidatkinje Sofije rasplakao Laru

Dolazak nove djevojke Sofije koja je prekinula Karlov grupni spoj s Larom, Ivom i Kajom, uzrujao je djevojke. Nakon što je nova kandidatkinja Sofija prekinula Karlov spoj, Lara nije mogla sakriti nezadovoljno, ali ni suze. Lara se slomila pred kamerama, ne zbog ljubomore, već zbog osjećaja poniženja i brige kako će cijela situacija izgledati njezinoj obitelji. "Nije mi bilo okej, s obzirom na to da moja obitelj to gleda. Nije mi bilo u redu da ispadamo kao tri cure koje je ispalio dečko", rekla je kroz suze, objašnjavajući kako se rasplakala kada je zamislila scenu koju će gledati njezini voljeni.

icon-close