Gospodin Savršeni

Tko će osvojiti srca bližnjih? Djevojke pred najtežim testom u showu: 'Da imam sina, željela bih snahu kao što sam ja'

U polufinalnom tjednu popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', napetost je dosegnula vrhunac. Nakon tjedana ispunjenih romantičnim spojevima, dramatičnim ceremonijama ruža i emotivnim usponima i padovima, preostale kandidatkinje suočene su s možda i najvažnijim izazovom dosad. Karlo i Petar odlučili su da je vrijeme da djevojke koje se bore za njihova srca upoznaju one čije im mišljenje najviše znači - njihove obitelji i prijatelje

06.04.2026 21:30

Vijest da će provesti dan s obiteljima i prijateljima svojih odabranika izazvala je pravu buru emocija među djevojkama. U pismu koje im je stiglo jasno je naglašeno: "Da bi osvojile njegovo srce, morate osvojiti simpatije njegovih bližnjih. Ne dajte se smesti pitanjima, ostanite dosljedne i iskrene."

Svijest da će njihove riječi i ponašanje biti pod posebnim povećalom stvorila je mješavinu uzbuđenja i pritiska. "Sigurno da mi donosi stres, zato jer je bitno", priznala je jedna od kandidatkinja, svjesna težine situacije.

Samopouzdanje protiv treme: Podijeljene reakcije

Dok je većina djevojaka osjećala nervozu, reakcije su se drastično razlikovale, otkrivajući njihove karaktere i strategije. Smiljana je pokazala iznimno samopouzdanje. "Što se tiče mene, ja ne trebam da se trudim zato što ću svakog impresionirati", izjavila je, dodavši kako vjeruje da će obitelj prepoznati tko je iskren, a tko nije. Prisjetila se i prošlih iskustava: "Uglavnom me majke mojih bivših najviše vole, možda čak i više od njih. Mislim da bi me poželio svatko. Ja da imam sina, ja bih željela snahu kao što sam ja."

S druge strane, Nuša je zauzela smireniji stav. "Ja smatram da onaj koji je pod pritiskom sad samo ne zna koju bi masku stavio na svoje lice", komentirala je, ističući kako nema razloga za nervozu ako si iskren. "Sjedneš tamo s čovjekom, pa pričaš o sebi, pričaš o svom odnosu. Ne trebaš se sada nešto puno pripremati."

Moglo bi te zanimati

Kome smetaju prešućeni poljupci, a tko je spreman na sve: 'Lagala bih kad bih rekla da sam sretna'

Manuela iz 'Gospodina Savršenog' u izdanju u kakvom je dosad nismo vidjeli: Predstavila i novi singl

ANKETA Gospodin Savršeni Karlo se dosad ljubio s Helenom i Kajom. Tko vam je bolji par?

Tko zapravo bira haljine? Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila istinu o haljinama s cocktail-partyja

Gospodin Savršeni Šime i Maja Šuput ukrali sve poglede na reviji! Nisu skidali ruke jedno s drugog

Maja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da vodi borbu s aknama: 'Gledala sam se u ogledalo i iskreno, nisam ni sama znala što da radim'

Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost