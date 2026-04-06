Tko će osvojiti srca bližnjih? Djevojke pred najtežim testom u showu: 'Da imam sina, željela bih snahu kao što sam ja'

Svijest da će njihove riječi i ponašanje biti pod posebnim povećalom stvorila je mješavinu uzbuđenja i pritiska. "Sigurno da mi donosi stres, zato jer je bitno", priznala je jedna od kandidatkinja, svjesna težine situacije.

Vijest da će provesti dan s obiteljima i prijateljima svojih odabranika izazvala je pravu buru emocija među djevojkama. U pismu koje im je stiglo jasno je naglašeno: "Da bi osvojile njegovo srce, morate osvojiti simpatije njegovih bližnjih. Ne dajte se smesti pitanjima, ostanite dosljedne i iskrene."

Dok je većina djevojaka osjećala nervozu, reakcije su se drastično razlikovale, otkrivajući njihove karaktere i strategije. Smiljana je pokazala iznimno samopouzdanje. "Što se tiče mene, ja ne trebam da se trudim zato što ću svakog impresionirati", izjavila je, dodavši kako vjeruje da će obitelj prepoznati tko je iskren, a tko nije. Prisjetila se i prošlih iskustava: "Uglavnom me majke mojih bivših najviše vole, možda čak i više od njih. Mislim da bi me poželio svatko. Ja da imam sina, ja bih željela snahu kao što sam ja."

S druge strane, Nuša je zauzela smireniji stav. "Ja smatram da onaj koji je pod pritiskom sad samo ne zna koju bi masku stavio na svoje lice", komentirala je, ističući kako nema razloga za nervozu ako si iskren. "Sjedneš tamo s čovjekom, pa pričaš o sebi, pričaš o svom odnosu. Ne trebaš se sada nešto puno pripremati."

