Gospodin Savršeni

Tko je Anđela iz 'Gospodina Savršenog? Medicinska sestra iz Sarajeva izazvala je suze i bijes među djevojkama u vili!

Anđela je nova kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'

RTL.hr
28.02.2026 10:00

Anđela je djevojka koja je u vilu 'Gospodina Savršenog' ušla naknadno i unijela pravu pomutnju. Njezin je ulazak izazvao buru reakcija među djevojkama.

Anđela je već na samom početku djevojkama postavila pitanje: "Jeste pospremile kuću?", što je među ostalima izazvalo niz negodovanja. Maja je otvoreno poručila kako joj se njihov nastup nije svidio, istaknuvši da im ulazak nije bio nimalo damski. "Način na koji su ušle i kako su se kretale je užasan", rekla je, dok je Maša dodatno podignula prašinu komentarom: "Baš izgledate kao spremačice".

Anđela je inače medicinska sestra iz Sarajeva. Ljubav je za nju smisao života, a za sebe kaže da partneru može pružiti oslonac, podršku i ljubav.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

