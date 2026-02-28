Tko je Anđela iz 'Gospodina Savršenog? Medicinska sestra iz Sarajeva izazvala je suze i bijes među djevojkama u vili!

Anđela je djevojka koja je u vilu 'Gospodina Savršenog' ušla naknadno i unijela pravu pomutnju. Njezin je ulazak izazvao buru reakcija među djevojkama.

Anđela je već na samom početku djevojkama postavila pitanje: "Jeste pospremile kuću?", što je među ostalima izazvalo niz negodovanja. Maja je otvoreno poručila kako joj se njihov nastup nije svidio, istaknuvši da im ulazak nije bio nimalo damski. "Način na koji su ušle i kako su se kretale je užasan", rekla je, dok je Maša dodatno podignula prašinu komentarom: "Baš izgledate kao spremačice".