Gospodin Savršeni

Tko je Antonela iz 'Gospodina Savršenog'? Traži muškarca s kojim će osnovati obitelj

Antonela je kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' koja točno zna što želi od muškarca

RTL.hr
16.02.2026 14:00

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' odvela je kandidate na slikovitu Kretu, a među djevojkama koje se bore za srca dvojice neženja, Karla Godeca i Petra Rašića, posebno se istaknula Antonela Jukičić. Ova dvadesetosmogodišnja Slavonka plijeni pažnju ne samo izgledom, već i snažnom osobnošću te životnom pričom koja otkriva da je u show ušla s jasnim ciljem – pronaći partnera uz kojeg može biti svoja.

Od Slavonskog Broda do poslovnog uspjeha u Njemačkoj

Rođena u Slavonskom Brodu, Antonela je s devetnaest godina spakirala kofere i odselila u Njemačku. Iako je povod bio ljubavni, njezin boravak u inozemstvu obilježila je i velika upornost. Danas je vlasnica uspješnog kozmetičkog salona, a uz to studira i marketing, dokazujući kako je uvijek spremna na učenje i izlazak iz zone komfora. Njezina poduzetnička crta i ambicija jasno govore da je riječ o ženi koja zna što želi i ne boji se raditi kako bi to i postigla.

Iskrenost kao glavni adut u vili punoj rivalstva

U vili na Kreti, gdje se tenzije i rivalstvo osjećaju na svakom koraku, Antonela se ističe svojim mirnim i zrelim pristupom. Ne zanima je sudjelovanje u skrivenim igrama i spletkama; njezin cilj je pronaći emocionalno zrelog muškarca s kojim može izgraditi odnos temeljen na iskrenosti i otvorenoj komunikaciji. Od Karla i Petra očekuje da cijene njezinu snagu, ali i toplinu koju nosi u sebi. Mediji su je već proglasili jednom od najatraktivnijih kandidatkinja i favoritkinja, a uspješnim prolaskom prvih eliminacija potvrdila je da je u show došla s ozbiljnim namjerama.

POGLEDAJTE 'SAVRŠENI PODCAST' S KARLOM:

