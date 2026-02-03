Emisije
Tko je atraktivna Andrea iz 'Gospodina Savršenog'? Ne voli dramu i klanove, a u ljubavi traži iskrenost

Andrea u vilu 'Gospodina Savršenog' ulazi kao vedra, otvorena i komunikativna osoba koja, kako sama kaže, obožava život i svjesno se drži podalje od negativnih ljudi i situacija. Privlači je romantika skrivena u malim stvarima – spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a upravo takav pristup očekuje i od partnera

03.02.2026 08:00

Andrea iz 'Gospodina Savršenog' kod muškaraca traži karizmu, smisao za humor, želju za putovanjima i dovoljno samopouzdanja, uz simpatičnu napomenu da bi voljela da njezin partner malo manje priča od nje". Iako je društvena i pristupačna, primjećuje da su mnogi muškarci danas nesigurni, čak i kada je riječ o prvom koraku. Unatoč tome, Andrea ne gubi vjeru u ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će je vidjeti onakvom kakva jest.

Sebe opisuje kao izrazito spontanu, tolerantnu i otvorenu osobu, a priznaje da joj je spontanost osobina koja je u potpunosti definira – ponekad joj ide u korist, ponekad ne, ali od nje ne odustaje. Upravo tu neposrednost i iskrenost vidi kao svoj najveći adut u vili, gdje namjerava biti svoja, bez glume i taktiziranja.

Kada je riječ o idealnom partneru, Andrea naglašava da joj je najvažnije da je muškarac dobar čovjek. S dobrim čovjekom možeš sve", kaže. Uz to traži zrelost, pouzdanost, hrabrost te jak karakter i stav. Fizički izgled joj je bitan, ali muškarca uvijek promatra kao cjelinu, a ne kroz jedan detalj.

Otvoreno govori i o stvarima koje je kod muškaraca odmah odbijaju. Najveći red flag" su joj muškarci koje naziva muškim starletama" – oni koji, bez profesionalne potrebe, stalno objavljuju fotografije na društvenim mrežama kako bi privukli pažnju. Smatra da takvo ponašanje često skriva nesigurnost, lažnu sliku o sebi i potrebu za potvrdom. Jednako tako, ne tolerira nikakav oblik agresije, kao ni suptilno ponižavanje i podcjenjivanje.

Posebno je osjetljiva na situacije u kojima muškarci biraju djevojku, a potom je kritiziraju zbog njezina izgleda ili osobnih izbora. Smatra da, ako je nekoga odabrao, onda ga mora prihvatiti bez zadrške i komentara. Za Andreu su podrška, razumijevanje i poštovanje temelj zdravog odnosa, a ne kritika i omalovažavanje.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

