Tko je dobitnica divlje ruže? 'Neka se bore one djevojke koje to stvarno žele'

''Što smo rekle: postoje djevojke koje žele dobiti divlju ružu i one koje ne žele – nećemo glasati za one koje ne žele, koje su to?'', upitala je Marinela djevojke, a njih nekoliko je odmah dignulo ruku.

''Nemam potrebu otići na spoj, mislim da sam dovoljno vremena provela s momcima pa mislim da mi to ne treba. Želim da me netko od njih pozove na spoj'', objasnila je Vanja.

''Neka se bore za ružu one djevojke koje to stvarno žele i to je to'', zaključila je, a tko je dobio divlju ružu, pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

