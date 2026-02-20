Tko je fatalna Žaklina iz 'Gospodina Savršenog'? 'Dosad sam voljela barabe, a sad tražim normalnog dečka'

Žaklina i Sofija svojim su dolaskom prekinule idilu grupnih spojeva i odmah izazvale lavinu komentara, a dok one tvrde da su došle pronaći ljubav, ostale kandidatkinje njihov su nastup doživjele kao arogantan i provokativan.

Jedna od novih djevojaka, tridesetogodišnja Žaklina iz Sombora, jasno je istaknula što očekuje od sudjelovanja u showu. Nositeljica titula Miss medija i Miss fotogeničnosti otkrila je kako je njezino vrijeme "zločestih dečki" prošlo.

"Dosad sam voljela barabe. Sada sam rekla, imam trideset godina i definitivno je vrijeme da nađem nekog mirnog, normalnog dečka. Konačno", izjavila je Žaklina, dodavši kako u životu traži stabilnost i zrelog muškarca koji će je znati čuvati "kao kap vode na dlanu". Svoja očekivanja sažela je odlučnom izjavom: "Ništa manje od toga nisam ni zaslužila."

