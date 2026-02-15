Tko je Helena, stjuardesa koja je uzburkala strasti u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'?

icon-close

Peta sezona popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojna iznenađenja, a najveće je svakako format s dva neženje, Karlom Godecom i Petrom Rašićem, koji se na grčkom otoku Kreti bore za naklonost djevojaka. Ipak, već u prvoj epizodi jedna je kandidatkinja zasjenila sve ostale, a riječ je o Heleni, koja je otkrila da jednog od 'savršenih' poznaje od ranije.

Spoj njemačke preciznosti i balkanskog temperamenta

Helena ima 28 godina, a iako je rođena u Bavarskoj, s ponosom ističe svoje balkanske korijene. Sebe opisuje kao zanimljiv spoj njemačke suzdržanosti i balkanskog temperamenta. Po zanimanju je stjuardesa, što objašnjava njezinu ljubav prema putovanjima i upoznavanju novih kultura, a uz to govori čak tri jezika. U show se prijavila kao otvorena, direktna i neovisna osoba koja se ne boji izazova i spremna je pronaći partnera koji može pratiti njezin dinamičan životni stil.

U potrazi za onim pravim

Ono što Helenu čini posebno zanimljivom jest njezin stav prema vezama. Priznala je kako do sada nikada nije bila u ozbiljnoj vezi jer, kako kaže, ne želi trošiti vrijeme na pogrešne muškarce i odbija pristati na bilo što manje od 'prave stvari'. Njezin idealan partner mora biti inteligentan, imati izgrađenu karijeru, smisao za humor i pružati joj osjećaj stabilnosti. U show je, stoga, ušla s jasnim ciljem, tražeći muškarca koji joj u svemu može biti istinska podrška.

Poznanstvo koje je iznenadilo sve

Najveći šok za gledatelje, ali i za same aktere, dogodio se kada se otkrilo da se Helena i jedan od neženja, Karlo Godec, poznaju od ranije. Karlo je priznao da je bio iznenađen njezinim dolaskom, a Helena je tu informaciju podijelila s ostalim djevojkama u vili. Taj potez izazvao je podijeljene reakcije; dok su je neke kandidatkinje podržale, druge su to protumačile kao njezin pokušaj dominacije od samog početka. Unatoč početnim tenzijama, Helena je ušla u Karlov tim i bila među prvima koje su osigurale ružu za nastavak natjecanja.

