Tko je Iana iz 'Gospodina Savršenog'? Karlo ju je očarao, a djecu želi do 25. godine

Iana svoj život opisuje kao adrenalinsku vožnju u lunaparku, a mir i statičnost nisu njezin odabir. Njezina ljubav prema dinamici i avanturi očituje se u želji da skoči iz aviona, ali i u načinu na koji provodi slobodno vrijeme, najradije aktivno, u prirodi ili u šetnjama.

Ipak, iza te vedre i energične vanjštine krije se osoba koju su oblikovala značajna životna iskustva. Rano je naučila da život nije uvijek pravedan, a razvod roditelja potaknuo ju je da izgradi zidove kako bi se zaštitila. Ta ju je odluka, kako sama kaže, oblikovala u toplu i empatičnu mladu ženu, ali s jasno postavljenim granicama. Iana ne pokušava "popravljati" ljude i jednostavno se udaljava kada osjeti toksičnu energiju.