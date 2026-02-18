Tko je Iana iz 'Gospodina Savršenog'? Karlo ju je očarao, a djecu želi do 25. godine

Iana svoj život opisuje kao adrenalinsku vožnju u lunaparku, a mir i statičnost nisu njezin odabir. Njezina ljubav prema dinamici i avanturi očituje se u želji da skoči iz aviona, ali i u načinu na koji provodi slobodno vrijeme, najradije aktivno, u prirodi ili u šetnjama.
Ipak, iza te vedre i energične vanjštine krije se osoba koju su oblikovala značajna životna iskustva. Rano je naučila da život nije uvijek pravedan, a razvod roditelja potaknuo ju je da izgradi zidove kako bi se zaštitila. Ta ju je odluka, kako sama kaže, oblikovala u toplu i empatičnu mladu ženu, ali s jasno postavljenim granicama. Iana ne pokušava "popravljati" ljude i jednostavno se udaljava kada osjeti toksičnu energiju.
Jasna vizija ljubavi i budućnosti
Njezin idealan muškarac je, kaže, zabavan, smiren i nasmijan. Iako fizički preferira visoke, crne muškarce s bradom, svjesna je da kemija ne poznaje pravila. Najvažnije joj je da je partner razumije, ne sputava i da se dobro slažu, jer je upravo to za nju definicija savršenog odnosa.
Osim partnerstva, Iana ima i vrlo jasne planove za budućnost. Sebe vidi kao obiteljski tip te bi se voljela udati i imati troje djece, i to već oko dvadeset i pete godine. Ta snažna želja za obitelji, otkrila je, proizašla je iz raspada njezine vlastite. "Jako mi je važno da osoba s kojom ću provesti život bude spremna za obitelj, mislim da sve što radim sada, radim za svoju djecu i obitelj", objasnila je. Uz obiteljski život, ima i profesionalne ambicije, a najveća joj je želja otvoriti vlastiti beauty salon.
