Gospodin Savršeni

Tko je Iana iz 'Gospodina Savršenog'? Karlo ju je očarao, a djecu želi do 25. godine

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je pregršt novih lica, a među djevojkama posebno se istaknula Iana. Ova dvadesetjednogodišnja djevojka iz Velike Gorice u show je ušla s osmijehom, jasnom vizijom onoga što želi i životnom pričom koja otkriva zrelost neuobičajenu za njezine godine

RTL.hr
18.02.2026 11:00

Iana svoj život opisuje kao adrenalinsku vožnju u lunaparku, a mir i statičnost nisu njezin odabir. Njezina ljubav prema dinamici i avanturi očituje se u želji da skoči iz aviona, ali i u načinu na koji provodi slobodno vrijeme, najradije aktivno, u prirodi ili u šetnjama.

Ipak, iza te vedre i energične vanjštine krije se osoba koju su oblikovala značajna životna iskustva. Rano je naučila da život nije uvijek pravedan, a razvod roditelja potaknuo ju je da izgradi zidove kako bi se zaštitila. Ta ju je odluka, kako sama kaže, oblikovala u toplu i empatičnu mladu ženu, ali s jasno postavljenim granicama. Iana ne pokušava "popravljati" ljude i jednostavno se udaljava kada osjeti toksičnu energiju.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Jasna vizija ljubavi i budućnosti

Njezin idealan muškarac je, kaže, zabavan, smiren i nasmijan. Iako fizički preferira visoke, crne muškarce s bradom, svjesna je da kemija ne poznaje pravila. Najvažnije joj je da je partner razumije, ne sputava i da se dobro slažu, jer je upravo to za nju definicija savršenog odnosa.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Osim partnerstva, Iana ima i vrlo jasne planove za budućnost. Sebe vidi kao obiteljski tip te bi se voljela udati i imati troje djece, i to već oko dvadeset i pete godine. Ta snažna želja za obitelji, otkrila je, proizašla je iz raspada njezine vlastite. "Jako mi je važno da osoba s kojom ću provesti život bude spremna za obitelj, mislim da sve što radim sada, radim za svoju djecu i obitelj", objasnila je. Uz obiteljski život, ima i profesionalne ambicije, a najveća joj je želja otvoriti vlastiti beauty salon.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ianom

