Tko je Ivona iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna brineta unijela je pravu pomutnju u vilu

Idila u vili u kojoj dva Gospodina Savršena' traže svoju odabranicu nije dugo potrajala. Stabilnu atmosferu i već formirane simpatije uzdrmao je dolazak novih kandidatkinja, Anđele i Ivone. Njihov prvi ulazak u kuću odmah je izazvao buru reakcija među djevojkama.

Umjesto opuštenog upoznavanja, nove natjecateljice donijele su napetost. Anđela je već na samom početku postavila pitanje: "Jeste pospremile kuću?", što je među ostalima izazvalo niz negodovanja. Maja je otvoreno poručila kako joj se njihov nastup nije svidio, istaknuvši da im ulazak nije bio nimalo damski. "Način na koji su ušle i kako su se kretale je užasan", rekla je, dok je Maša dodatno podignula prašinu komentarom: "Baš izgledate kao spremačice".