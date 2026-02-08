Tko je Jelena G. iz 'Gospodina Savršenog'? Nije omiljena među djevojkama, ali našla je saveznice

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donosi brojna iznenađenja, a jedno od najvećih svakako je ulazak Jelene G. , dvadesetčetverogodišnjakinje iz Beograda. Gledateljima je njezino lice možda i poznato jer Jelena slijedi stope svoje sestre Milice, koja je sudjelovala u prethodnoj sezoni. No, Jelena u ljubavnu avanturu snimanu na grčkoj Kreti ulazi s vlastitim pravilima, jedinstvenom osobnošću i jasnom vizijom muškarca kojeg želi pronaći. U showu nije najomiljenija među djevojkama, ali najviše se druži s Nušom i Anastasiom.

Iako u show ulazi uz sestrinu punu podršku, Jelena ističe kako je njezino viđenje ljubavi i veza potpuno drugačije. Zahvaljujući sestrinu iskustvu, vidjela sam i lijepe i izazovne strane showa, ali sam shvatila da je to nešto na što se ne možeš pripremiti – moraš to doživjeti", otkrila je za RTL.hr. Najvažniji savjet koji je dobila od Milice bio je da ostane dosljedna sebi i ne pokušava ispuniti tuđa očekivanja. Upravo to planira i učiniti, naglašavajući kako ona i sestra biraju potpuno različite tipove muškaraca, kako po izgledu tako i po osobinama.

Jelena, koja radi u prosvjeti, ali sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama gdje je već prati impresivnih dvjesto tisuća ljudi, za sebe kaže da je organizirana, marljiva i iskrena. U stresnim situacijama ostaje smirena i racionalna, preferirajući rješavanje sukoba otvorenim razgovorom. Ipak, ispod smirene vanjštine krije se duboka emotivnost. Iako se to ne vidi odmah, jako sam emotivna kada sam u svoja četiri zida. Volim razgovore koji imaju smisla i nose dubinu", priznaje, dodajući kako je površnost nikada nije privlačila.

Kada je riječ o partneru, Jelena ima jasno definirane kriterije. Traži muškarca koji je zreo, iskren i ambiciozan, ali koji se istovremeno ne boji pokazati nježnost. Kod muškarca je prvo privuku stav i način na koji razgovara", a tek kasnije obraća pažnju na ono što govori. Fizički joj za oko prvo zapne visina, a zatim crte lica i držanje. Odbijaju je muškarci koji su previše napadni, skloni hvalisanju ili izbjegavanju konkretnih odgovora.

Za nju 'Gospodin Savršeni' nije netko tko je osvaja velikim gestama, već osoba u kojoj na prvu prepozna dobrotu i spremnost na trajan odnos. Otkriva kako bi je osvojile sitnice. Da mi kupi cvijet, nešto tako malo i sitno", kaže Jelena i kroz smijeh dodaje svoj tajni recept za osvajanje: Hranom bi me mogao odmah osvojiti. Da mi donese neku torticu, ja sam gotova, pala sam."

Svojim smirenim pristupom i iskrenim očekivanjima, Jelena je ušla u novu sezonu, kaže, bez kalkulacija, spremna pokazati tko je i što želi. Iako vjeruje da se može zaljubiti pred kamerama, ostaje realna. Mogu se zaljubiti, ali za pravu ljubav ipak treba vremena", zaključuje.

Hoće li upravo ona pronaći ono što traži u jednom od dvojice neženja, gledatelji mogu doznati na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.