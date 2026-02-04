Tko je Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog'? Ima tajni adut koji bi mogao presuditi

- FOTO: Instagram
U novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' Jelena M. ulazi kao 25-godišnja stručnjakinja za marketing i prodaju iz Slavonskog Broda, uvjerena da bi upravo ona mogla biti pravi izbor. Vjeruje da ljubav nastaje onda kada se dvoje ljudi slobodno biraju, a sebe opisuje kao osobu koja nije sklona ljubomori, ali zna kada je ona opravdana.
Uz posao, najviše cijeni obitelj i prijatelje, a slobodno vrijeme provodi družeći se s bliskim ljudima. Kada je sama, posvećuje se pisanju, koje doživljava kao svoju veliku strast. Jako se volim baviti pisanjem i to mi je nekako nešto za moju dušu", otkrila je. Od malih nogu bavila se i slikanjem, vještinom koju joj je prenijela baka, a ne isključuje mogućnost da je nova romantična avantura ponovno inspirira. Možda baš naš Gospodin Savršeni to izvuče iz mene."
Kad je riječ o idealnom partneru, jasno zna što želi. Tražim nekoga tko me u potpunosti razumije i nekoga s kim ću biti na istoj valnoj duljini", istaknula je, dodajući da je fizički privlače visoki i mršaviji muškarci te da prvo primijeti oči, koje smatra ogledalom duše". Svojeg Gospodina Savršenog opisuje jednostavno: U jednoj rečenici, to je osoba pokraj koje se osjećam u potpunosti kao ja", a uz smijeh dodaje i konkretna očekivanja: Visok, crn, mlad".
Kod muškaraca je odbijaju lijenost, neodgovornost i nedostatak ambicije, a posebno ističe da ne voli mamine i tatine sinove". U show ulazi s jasnom namjerom da bude potpuno svoja, a kao svoj tajni adut izdvaja: Tajni adut je, mislim, to kako se ljubim".
