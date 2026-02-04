Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Tko je Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog'? Ima tajni adut koji bi mogao presuditi

Jelena M. iz 'Gospodina Savršenog' živi u Zagrebu, a za sebe kaže da je odgovorna osoba koja jasno odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, ambiciozni muškarci, no najvažnije joj je da se uz partnera osjeća sigurno, viđeno i shvaćeno. Površni komplimenti je ne impresioniraju jer vjeruje da se pravi odnos gradi iskrenim razgovorom, povjerenjem i zajedničkim vrijednostima

RTL.hr
04.02.2026 15:00

U novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' Jelena M. ulazi kao 25-godišnja stručnjakinja za marketing i prodaju iz Slavonskog Broda, uvjerena da bi upravo ona mogla biti pravi izbor. Vjeruje da ljubav nastaje onda kada se dvoje ljudi slobodno biraju, a sebe opisuje kao osobu koja nije sklona ljubomori, ali zna kada je ona opravdana.

Uz posao, najviše cijeni obitelj i prijatelje, a slobodno vrijeme provodi družeći se s bliskim ljudima. Kada je sama, posvećuje se pisanju, koje doživljava kao svoju veliku strast. Jako se volim baviti pisanjem i to mi je nekako nešto za moju dušu", otkrila je. Od malih nogu bavila se i slikanjem, vještinom koju joj je prenijela baka, a ne isključuje mogućnost da je nova romantična avantura ponovno inspirira. Možda baš naš Gospodin Savršeni to izvuče iz mene."

Jelena M., Gospodin Savršeni
Jelena M., Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kad je riječ o idealnom partneru, jasno zna što želi. Tražim nekoga tko me u potpunosti razumije i nekoga s kim ću biti na istoj valnoj duljini", istaknula je, dodajući da je fizički privlače visoki i mršaviji muškarci te da prvo primijeti oči, koje smatra ogledalom duše". Svojeg Gospodina Savršenog opisuje jednostavno: U jednoj rečenici, to je osoba pokraj koje se osjećam u potpunosti kao ja", a uz smijeh dodaje i konkretna očekivanja: Visok, crn, mlad".

Kod muškaraca je odbijaju lijenost, neodgovornost i nedostatak ambicije, a posebno ističe da ne voli mamine i tatine sinove". U show ulazi s jasnom namjerom da bude potpuno svoja, a kao svoj tajni adut izdvaja: Tajni adut je, mislim, to kako se ljubim".

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Jelenom M.

jelena m gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

FOTOGALERIJA Ovo su sve djevojke koje će se boriti za Karlovo srce

Najtiše, a najzapaženije - bijele ruže otišle su u prave ruke: 'To je samo potvrda da osjećamo isto'

Jedna kandidatkinja ostala bez ruže! 'Iskreno, iznenadila sam se što je nisam dobila'

Emotivan trenutak u 'Gospodinu Savršenom'! Jedna djevojka otkrila: 'Moj tata je preminuo. Danas svijet gledam drugačije'

Tko je Tena iz 'Gospodina Savršenog'? Svestrana stjuardesa kojoj je život stalno u pokretu

Jelena M. poklonila Petru poseban poklon: 'Ovo je rakija iz slavonskih svatova da znaš kakvu ćeš praviti za naše'