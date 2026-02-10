Tko je Katarina iz 'Gospodina Savršenog'? Djevojke je prozvale najljepšom u kući

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je mnogo iznenađenja – čak dvojica neženja bore se za naklonost djevojaka. Jedna od njih je i Katarina.

Ova dvadesettrogodišnjakinja za sebe kaže da je karizmatična, društvena i otvorena za nova iskustva. Iako se opisuje kao mirna osoba, ističe da zna burno reagirati ako je netko isprovocira. Smatra da jako dobro 'čita' ljude, što bi joj mogla biti velika prednost u natjecanju. Njezin ulazak pokazao je da se radi o ženi koja zna što želi i ne boji se pokazati i snagu i nježnost kako bi to i dobila. Kada joj se muškarac svidi, ne ustručava se napraviti prvi korak, a kao glavni adut ističe intenzivan pogled.

Kada je riječ o ljubavi, Katarina naglašava da je fizički izgled ne impresionira koliko karizma, samopouzdanje i smisao za humor. Priznala je da je u prošlosti često birala 'starije i problematične muškarce', no tvrdi da je to poglavlje života sada iza nje. Ono što sigurno ne traži jest 'mamin sin' jer s takvim tipom muškarca, kaže, ne pronalazi zajednički jezik. Za pravu je ljubav, s druge strane, spremna na sve, pa čak i na preseljenje u drugu državu.

Peta sezona, koju vodi Marko Vargek, snima se na grčkom otoku Kreti, a u središtu pozornosti su rukometaš Karlo Godec i model Petar Rašić. Katarina je jasno dala do znanja da je spremna boriti se za muškarca koji joj se sviđa, a to je - Petar

Djevojke su nahvalile i njezinu prirodnu ljepotu što je svakako jedan od njezinih aduta.

