Tko je Maja iz 'Gospodina Savršenog'? Zanosna crvenokosa koju uspoređuju s filmskim heroinama

Maja iz Mostara jedna je od natjecateljica koja je u showu 'Gospodin Savršeni 'ostavila snažan dojam svojom pojavom i emocijama koje ne skriva. Donosimo što je dosad otkrila o sebi, ljubavi i odnosu s Petrom

icon-close

Maja dolazi iz Mostara, a u 'Gospodina Savršenog' ušla je s jasnom željom, pronaći ljubav i ostvariti odnos koji ima dubinu. Od samog početka isticala je da je privlače veseli, otvoreni muškarci, dok je, kako je priznala, odbijaju oni koji su fokusirani isključivo na posao i status. "Jako volim otvorene i vesele muškarce. Uvijek će me privući onaj kojeg cijela prostorija gleda jer je veseo i nasmijan, jer pršti dobrom energijom", ispričala je. Maja je u showu pokazala da zna što želi, ali i da se ne boji biti ranjiva kada osjeti povezanost. Iako nije bila među najglasnijim kandidatkinjama, Maja je brzo privukla pažnju gledatelja. Njezina smirenost, odmjerenost i način na koji komunicira emocije izdvojili su je od ostalih.

Odnos s Petrom i osjećaj posebne povezanosti

Maja nije skrivala da je prema Petru osjećala nešto drugačije. U jednom trenutku jasno je istaknula da je bila uvjerena kako će ju odabrati za spoj jer je, kako je rekla, njihov razgovor imao veću težinu od same ruže. Kasnije je za RTL.hr otvoreno priznala da je očekivala da će je Petar pozvati na spoj te da je njihova konekcija bila jača i drukčija od ostalih odnosa u kući. Takva iskrenost pokazala je koliko je ozbiljno pristupila cijelom iskustvu.

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL Petar i Maja, Gospodin Savršeni 1 / 13

























Ne skriva emocije, ali ostaje svoja

Za razliku od nekih natjecateljica koje su taktizirale, Maja je u showu ostala dosljedna sebi. Kada je osjećala nesigurnost ili razočaranje, nije to skrivala, ali pritom nije ulazila u nepotrebne sukobe. Upravo ta kombinacija emotivnosti i dostojanstva dodatno ju je približila publici. U jednom trenutku osvrnula se i na dinamiku u kući, istaknuvši kako nije svaki razgovor jednak te da postoje odnosi koji imaju dublji smisao, bez obzira na ishod.

Zašto je Maja jedna od zapaženijih kandidatkinja sezone?

Maja se u 'Gospodinu Savršenom' izdvojila jer je autentična, emotivna i jasna u onome što traži. Njezina priča nije se temeljila na dramama, već na pokušaju stvaranja stvarne povezanosti. Bez obzira na to kako će se njezin put u showu dalje razvijati, Maja je već sada jedna od kandidatkinja koje su gledatelji zapamtili. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE EPIZODU 'SAVRŠENOG PODCASTA' S PETROM: