Tko je Maša iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna crnka iz BiH zaljubila se u Petra

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni ' donijet će brojna iznenađenja, a među natjecateljicama koje su se odlučile na ovu ljubavnu avanturu snimanu na grčkom otoku Kreti, svojom se pojavom i stavom istaknula dvadesetčetverogodišnja Maša iz Banja Luke.

Maša za sebe kaže da je visoka, elegantna i izrazito ženstvena djevojka koja u životnim izazovima pokazuje veliku upornost. Iako priznaje da je ponekad tvrdoglava te da joj je teško reći "ne", svoj natjecateljski duh ne iskazuje kroz sukobe. Naprotiv, konflikte, kaže, radije rješava na miran, dostojanstven i zreo način, što je osobina koja bi se mogla pokazati ključnom u vili prepunoj tenzija. Njezina svakodnevica ispunjena je modom i brigom o sebi, no iza elegantne vanjštine krije se i duboka posvećenost humanitarnom radu te brizi za životinje. Njezin moto, "ljubav je jača od svega", najbolje opisuje romantičnu dušu koja se nada da će upravo u showu pronaći ono za čime traga.

Kada je riječ o idealnom partneru, Maša ima vrlo jasnu viziju. Traži pouzdanog, beskrajno odanog i ambicioznog muškarca koji s njom dijeli strast prema životu. Privlače je muževni muškarci koji vode računa o svom izgledu i njeguju zdrav način života. Ipak, temelji na kojima želi graditi odnos su iskrenost i povjerenje. Ne tolerira izdaju, nepoštovanje niti bilo kakav oblik zlostavljanja te ističe kako će uvijek stati u obranu drugih.

Iako joj je kemija važna, spremna je dati priliku i ako se ona ne dogodi na prvi pogled, jer vjeruje da karakter u konačnici uvijek nadmaši fizički izgled. Takav stav potvrdila je i u jednoj od rasprava s djevojkama o tome je li poljubac na prvom spoju preran. "Mislim da je prerano, ali ako su imali neku kemiju, ja ne bih osuđivala", komentirala je Maša.

Na samom početku showa, Maša je postala dio tima djevojaka koje se bore za naklonost manekena Petra Rašića. Već pri prvim susretima pokazala je svoju zaigranu stranu predloživši mu igru međusobnog bojenja. Iako je Petar isprva odbio ideju kao "previše", Mašina opuštenost i šarm na kraju su ga osvojili te joj je dodijelio ružu, priznavši da mu je ipak bilo zabavno. Taj je trenutak pokazao da je Maša spremna preuzeti inicijativu kako bi se istaknula u gomili.

Dok se pred kamerama odvija borba za pažnju dvojice muškaraca, iza kulisa se stvara kompleksna dinamika savezništva i rivalstva. Maša je ušla u show s jasnim ciljem i čvrstim vrijednostima, a preostaje vidjeti hoće li joj njezin spoj upornosti, elegancije i zrelosti pomoći da u ovoj neobičnoj ljubavnoj potrazi pronađe muškarca koji će ispuniti njezina očekivanja.

