Tko je Matea, kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'? Bila je odbijena, a onda zaokupirala Karlovu pažnju

Nova, peta sezona popularnog showa ' Gospodin Savršeni' snimala se na egzotičnoj lokaciji na grčkoj Kreti. Među djevojkama koje se bore za naklonost Karla i Petra , od samog početka istaknula se Matea (25), magistrica kineziologije iz Zagreba s vrlo preciznom i nimalo skromnom listom kriterija za idealnog muškarca.

Iako joj je adresa zagrebačka, Matea potječe iz Popovače, a svoju ljubav prema aktivnom životu pretočila je i u profesiju. Nedavno je stekla titulu magistrice kineziologije u obrazovanju i sportskom menadžmentu, a san joj je raditi u organizaciji velikih sportskih događaja. Sport nije samo njezin posao, već i stil života; igrala je nogomet, stolni tenis, bila je mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Kao dugogodišnja ljubiteljica reality formata, prijavu u show vidi kao uzbudljivu priliku za pronalazak ljubavi.

Kad je ljubav u pitanju, Matea ne ostavlja nimalo prostora za kompromise. Njezini su se kriteriji, priznaje, znatno povisili nakon posljednje veze, a sada traži muškarca koji ispunjava čitav niz uvjeta. Jedan od temeljnih preduvjeta jest da se bavi sportom. "Ja mislim da svaki muškarac treba se baviti barem nekom vrstom sporta jer onda to nije muškarac", odlučno je izjavila za RTL.hr.

Njezina formula savršenstva ima i precizno definirane fizičke atribute: "Idealan dečko, dva metra i sto kila mišića." Ipak, svjesna je da izgled nije sve. Nakon prijašnjih iskustava s partnerima koji su, kako kaže, bili lijepi, ali ne i pametni, sada traži obrazovanog i zaposlenog muškarca s diplomom, vozačkom dozvolom te u dobi između 25 i 30 godina. Cilj joj je ozbiljna veza koja vodi prema braku i osnivanju obitelji, a od skupih večera draže su joj zajedničke aktivnosti i putovanja.

Mateina samouvjerenost i izravnost nisu prošle nezapaženo. U jednoj od prvih epizoda sezone, koja se snimala na Kreti, već je privukla pažnju neženje Karla Godeca. On joj je dodijelio ružu nakon što ju je odbio uz komentar da ju je "definitivno zaslužila" te ju je ohrabrio da ostane svoja, bez obzira na mišljenja drugih djevojaka.

Matea u show ulazi spremna na sve i samouvjereno poručuje: "Ako mi se svidi, borit ću se za njega, jer do sada sam uvijek dobila sve što me zanimalo i sve što hoću." Hoće li na sunčanoj Kreti pronaći muškarca po svojoj mjeri ili će njezini visoki kriteriji biti prevelik zalogaj za Karla i Petra, pokazat će nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', a ne propustite je od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana ranije na platformi Voyo.