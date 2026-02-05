Emisije
Gospodin Savršeni

Tko je Monika iz 'Gospodina Savršenog'? Doznajte sve o djevojci koja je oduševila Petra

Monika ima 32 godine i živi u Palmi De Mallorci. U slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem, trenira četiri puta tjedno i uživa u morskom životu Palme. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj

05.02.2026 13:00

Kada govori o idealnom partneru, Monika na prvo mjesto stavlja prijateljstvo i duboku povezanost. Nakon iskustva iz prošle veze, shvatila je da joj je najvažnije pronaći nekoga tko će joj biti najbolji prijatelj i srodna duša.

Monika vrlo otvoreno govori i o osobinama koje je odbijaju kod muškaraca. Na vrhu popisa 'crvenih zastava' nalaze se narcisoidne osobe i, kako kaže, "dječaci koji još uvijek nisu riješili svoje probleme".

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: "Moraš vjerovati u ljubav."

Podsjetimo, nakon duplog spoja, 'Gospodin Savršeni' Petar je odlučio pozvati Moniku na spoj, otkrivajući svoju romantičnu stranu. Tijekom razgovora, Petar je primijetio koliko su slični. "Jako smo slični. Oboje smo se udaljili od obitelji i otišli na nova mjesta, oboje smo imali veze na daljinu", rekao je Petar. Uskoro je shvatio da ima mnogo više zajedničkih tema nego što je to Monika pokazivala u početku.

Na kraju spoja, Petar je Moniku otpratio do vile i iznenadio je ružom, ostavljajući snažan dojam.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

