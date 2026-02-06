Tko je Nuša iz 'Gospodina Savršenog'? Šarmantna buduća pravnica koja ne boji se sukoba

Iako nježnog izgleda, Nuša je snažna i odlučna osoba. Smatra sebe intuitivnom, osjetljivom i vođenom osjećajem pravde, a njezin životni put to i potvrđuje. Upisala je pravni fakultet, a s osmijehom priznaje: "Volim se raspravljati, pa zašto ne bih na tome zaradila?" Ovaj iskreni odgovor savršeno oslikava njezin karakter.

U 'Farmi' je Nuša već pokazala svoju jedinstvenu osobnost, emotivnost i britki jezik, a sada tu energiju prenosi i u show u kojem se natječe za srce 'Gospodina Savršenog' . Iako ima samo dvadeset godina i živi u Ljubljani, ostavlja dojam zrele djevojke koja jasno zna tko je i što želi od života.

Kada se angažira, ide do kraja u svemu – bilo da šije vlastitu odjeću, izražava se na društvenim mrežama ili gradi odnose s ljudima. Iako njezin izgled može odavati dojam nježnosti, Nuša se ne boji pokazati snagu kada to situacija zahtijeva. Uživa u emocionalnoj drami, ali samo onoj iskrenoj i stvarnoj. Kada je izazvana, jasno daje do znanja gdje su njezine granice, a svoje stavove brani bez straha, čak i kad zna da će doći do sukoba.

Ova kombinacija ranjivosti i unutarnje snage čini je iznimno zanimljivom i nepredvidivom. Nuša priznaje da je romantična duša, sklona zaljubljivanju i vjerovanju u sudbinu. "Vjerujem u pravu ljubav, vjerujem u srodne duše i mislim da je to što sam došla u show dobar znak univerzuma", kaže, dodajući da joj je u vezi najvažnije poštovanje. Privlače je muškarci s karizmom i sigurnošću, a avanturu u Gospodinu Savršenom prihvatila je s otvorenim srcem i bez zadrške.

