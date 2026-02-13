Tko je samozatajna misica Ana iz 'Gospodina Savršenog'? Jednoj će se djevojci posebno zamjeriti

Među kandidatkinjama koje se u showu 'Gospodin Savršeni' bore za Petrovu naklonost je i Ana (29), iskusni model i buduća dizajnerica, koja u show ulazi spremna za ljubav, ali s jasnom vizijom onoga što traži i što nipošto ne tolerira.

Ana se modelingom bavi s prekidima još od svoje osamnaeste godine. Iako je po struci kozmetičarka i vizažistica, njezina prava strast leži u dizajnu, zbog čega planira već sljedeće godine pokrenuti vlastiti brend. Njezina karijera odvela ju je na različite strane svijeta, od rada u Turskoj do iskustva koje joj je, kako kaže, promijenilo život. Kao predstavnica Hrvatske sudjelovala je na svjetskom izboru ljepote u Kini, gdje se natjecala s djevojkama iz čak sedamdeset zemalja.