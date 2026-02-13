Tko je samozatajna misica Ana iz 'Gospodina Savršenog'? Jednoj će se djevojci posebno zamjeriti

- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Insagram
Među kandidatkinjama koje se u showu 'Gospodin Savršeni' bore za Petrovu naklonost je i Ana (29), iskusni model i buduća dizajnerica, koja u show ulazi spremna za ljubav, ali s jasnom vizijom onoga što traži i što nipošto ne tolerira.
Ana se modelingom bavi s prekidima još od svoje osamnaeste godine. Iako je po struci kozmetičarka i vizažistica, njezina prava strast leži u dizajnu, zbog čega planira već sljedeće godine pokrenuti vlastiti brend. Njezina karijera odvela ju je na različite strane svijeta, od rada u Turskoj do iskustva koje joj je, kako kaže, promijenilo život. Kao predstavnica Hrvatske sudjelovala je na svjetskom izboru ljepote u Kini, gdje se natjecala s djevojkama iz čak sedamdeset zemalja.
Iza bljeska fotoaparata krije se velika žrtva
Iako mnogi zamišljaju život modela kao glamurozan i lak, Ana naglašava da je stvarnost često drugačija. Pritisak je ogroman, a posao više psihički nego fizički iscrpljujuć. "Ljudi misle kao da je to lako, ali nije. Nekad mi dođe da idem kopati krumpire ili ne znam što", iskreno priznaje. Stalna dostupnost, spremnost na nove izazove i život "u trenutku" ostavljaju traga na privatnom životu.
Unatoč svemu, Ana ulazi u show puna optimizma i uzbuđenja, spremna pronaći ljubav. Stres joj, kaže, stvara jedino spremanje, dok je upoznavanje novih ljudi veseli. Kod muškarca ne traži princa na bijelom konju, već izgrađenu i upotpunjenu osobu koja zna što želi u životu.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.